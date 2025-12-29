“Michael está aquí”: el conmovedor mensaje de la esposa de Schumacher tras 12 años de su accidente

Corinna Schumacher, esposa del heptacampeón de Fórmula 1 Michael Schumacher, difundió este lunes 29 de diciembre de 2025 un mensaje conmemorativo a través de las redes sociales oficiales del piloto, al cumplirse 12 años de su accidente en los Alpes franceses.

En el comunicado, Corinna describió la presencia actual de su esposo como “diferente, pero aquí”, reafirmando el compromiso de la familia con la privacidad y el cuidado médico especializado que el deportista recibe en su residencia en Suiza.

Doce años de hermetismo y cuidados médicos para Schumacher

Desde el trágico suceso, la vida del expiloto alemán ha transcurrido bajo un régimen de estricta reserva. La gestión de su salud ha implicado la transformación de la vivienda familiar en una unidad médica de alta complejidad. Según reportes del entorno, los costos anuales de mantenimiento y atención superan los siete millones de euros, destinados a financiar un equipo de hasta 15 profesionales de la salud que brindan asistencia las 24 horas del día.

En el nuevo aniversario, el mensaje de Corinna destacó el impacto emocional en su círculo íntimo. “Extraño a Michael todos los días. Pero no soy solo yo quien lo extraña. Son los niños, la familia, su padre… Michael está aquí; diferente, pero aquí”, expresó.

Estas palabras se viralizaron rápidamente entre los aficionados de la Fórmula 1, quienes han mantenido el apoyo al piloto de 56 años.

Cronología del accidente en Méribel

El origen de esta situación se remonta al 29 de diciembre de 2013, cuando Schumacher sufrió una caída mientras esquiaba en la estación de Méribel, en los Alpes franceses.

El expiloto se encontraba fuera de la pista señalizada junto a su hijo, Mick Schumacher, cuando impactó contra una roca oculta bajo la nieve. El golpe resultó en un traumatismo craneoencefálico severo; aunque el casco se partió por la fuerza del impacto, los médicos forenses determinaron en su momento que este accesorio evitó un fallecimiento inmediato en el lugar.

Tras ser trasladado de urgencia en helicóptero al hospital de Grenoble, fue sometido a dos intervenciones quirúrgicas de emergencia debido a hemorragias y edema cerebral. Schumacher permaneció en un coma inducido durante varios meses bajo un pronóstico de salud calificado como “crítico pero estable”.

Fue en junio de 2014 cuando los médicos confirmaron que había salido del coma, permitiendo su traslado a un centro de rehabilitación en Lausana antes de regresar definitivamente a su hogar.

Estructura de protección y legado deportivo

La dirección de la recuperación y la comunicación ha recaído exclusivamente en Corinna Schumacher, quien ha limitado el acceso a la residencia solo a un círculo ínfimo de confianza.

Esta estrategia de privacidad absoluta ha generado diversas especulaciones a lo largo de los años. Sin embargo, la familia ha mantenido su postura de no filtrar detalles sobre la evolución del piloto, priorizando su dignidad y tranquilidad.

Michael Schumacher se retiró definitivamente de las pistas en 2012, dejando un legado de siete títulos mundiales y 91 victorias en Grandes Premios.

Hoy, 12 años después del accidente que alteró irreversiblemente su trayectoria, su figura sigue siendo un referente en el automovilismo mundial. Mientras, su familia continúa gestionando un sistema de cuidados paliativos y rehabilitación que busca garantizar su bienestar.