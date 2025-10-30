Michel Deller acepta las disculpas de Luis Chango y llama a la unidad en el fútbol ecuatoriano

Luis Alfonso Chango, presidente vitalicio de Mushuc Runa, ofreció disculpas públicas este jueves a Independiente del Valle y su directivo Michel Deller, reconociendo que sus declaraciones post-partido fueron inapropiadas, con el fin de restablecer el respeto mutuo entre instituciones tras acusaciones de irregularidades arbitrales en un empate 2-2 de la LigaPro.

Disculpas de Chango: Reconocimiento de error y elogio al rival

En su pronunciamiento, Chango admitió que “se me fueron las palabras en caliente”, y enfatizó su amistad de más de 20 años con Deller. “Dije lo que he mencionado a más de que el arquitecto Michel Deller es mi amigo por más de 20 años”, expresó, lamentando el malestar causado.

El dirigente de Mushuc Runa, conocido como el “Ponchito”, subrayó su comprensión por el ofensa generada. Aseguró que sus expresiones, emitidas tras el encuentro de la fecha 29 de la LigaPro el pasado mes, no buscaban dañar, sino reflejar frustración momentánea.

Chango elogió el modelo deportivo y organizativo de Independiente del Valle, describiéndolo como un “club ejemplo que el resto debemos seguir poco a poco”. Esta valoración resalta el enfoque de IDV en la formación de talentos juveniles, un pilar del fútbol ecuatoriano que ha posicionado al club como referente continental.

Respuesta de Deller: Aceptación y llamado a la cooperación

Michel Deller, presidente vitalicio de Independiente del Valle, respondió positivamente al gesto de Chango. “En nombre de todo Independiente, agradecemos la caballerosidad de Luis Alfonso y aceptamos las disculpas”, declaró, confirmando que el tema queda superado.

Deller, quien junto al gerente Santiago Morales había iniciado acciones legales por calumnias en octubre de 2025, viró hacia un tono conciliador. “Viramos la página y esperamos la oportunidad para tomarnos un café, seguir sembrando por el bien del fútbol ecuatoriano”, añadió, promoviendo el diálogo entre clubes.

Esta aceptación llega tras semanas de tensión, donde la demanda judicial buscaba una retractación pública, no compensación económica, para establecer límites en declaraciones dirigenciales.

Polémica en la LigaPro ecuatoriana

La controversia surgió después del empate 2-2 entre Mushuc Runa e Independiente del Valle en el Estadio Olímpico Atahualpa, Quito, donde Chango cuestionó la imparcialidad de árbitros brasileños invitados. Sus frases, interpretadas como acusaciones de robo, escalaron a denuncia penal presentada el 6 de octubre de 2025, en Primera Instancia.

Ambos clubes, con sede en Tungurahua y Pichincha respectivamente, comparten desafíos en la LigaPro Serie A, como la lucha por permanencia y desarrollo de divisiones inferiores. Mushuc Runa, fundado en 2003, representa la identidad indígena ambateña, mientras IDV destaca por su academia que ha exportado jugadores a Europa.

La reconciliación subraya la necesidad de unidad en un contexto de arbitrajes internacionales controvertidos y presiones por resultados en la recta final del torneo.

Impacto en el fútbol ecuatoriano: Hacia la madurez institucional

Con este cierre, Chango buscó poner fin a la polémica mediante un tono autocrítico: “Como hombre valiente hay que reconocer al arquitecto Michel y al Independiente del Valle, mil disculpas por los términos empleados”.

Deller, por su parte, resaltó la madurez del gesto, alineándose con esfuerzos por un ambiente de respeto en la dirigencia. Ambas instituciones han coincidido en apuestas por el desarrollo deportivo, contribuyendo a la formación de talentos nacionales.