Ecuador fuera del boom petrolero sudamericano mientras Brasil, Argentina y Guyana crecen

Mientras Brasil, Argentina y Guyana impulsan un nuevo boom petrolero en Sudamérica con incrementos significativos en su producción, Ecuador enfrenta dificultades. Nuestro país no pudo, durante el 2025, cumplir su meta de 500 mil barriles diarios al cierre de 2025. Todo esto en un contexto regional donde se proyecta un crecimiento del 30 % en la extracción hasta 2030, superando el ritmo de Medio Oriente y Estados Unidos.

El Gobierno ecuatoriano, a través de María Daniela Conde, anunció en septiembre de 2025 que el objetivo era cerrar el año con 500 mil barriles diarios. Datos oficiales de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) indican que la producción nacional se mantiene entre 470 y 480 mil barriles diarios. Esto se debe a desafíos como el cierre progresivo del bloque ITT y reducciones en inversiones de Petroecuador.

Boom petrolero con nuevas potencias en Sudamérica

En contraste, Brasil consolida su liderazgo regional con una producción que supera los 4 millones de barriles diarios, impulsada por yacimientos en aguas profundas del presal. Petrobras, la estatal brasileña, ejecuta un plan de inversiones por 77 mil millones en los próximos años. Estas proyecciones apuntan a más de 5 millones de barriles diarios para 2030.

Argentina, por su parte, ha elevado su extracción de 480 mil barriles diarios en 2020 a alrededor de 860 mil en octubre de 2025, acercándose al récord histórico de 847 mil barriles de 1998. El crecimiento se sustenta principalmente en el yacimiento no convencional Vaca Muerta, uno de los más grandes del mundo en petróleo y gas de esquisto.

A Ecuador le afecta el cierre de campos

Guyana, con apenas 800 mil habitantes, produce cerca de 900 mil barriles diarios tras iniciar operaciones en diciembre de 2019. Este país, que era uno de los más pobres de América Latina, ha alcanzado la renta per cápita más alta de la región de 31 mil dólares. Esto se debe, gracias al desarrollo acelerado de sus reservas offshore. El auge petrolero sudamericano, liderado por estos tres países, responde no solo a la calidad de los yacimientos. También responnde a inversiones privadas y marcos regulatorios que facilitan la exploración y producción.

Según expertos y proyecciones internacionales, la región aportará más de un tercio del crecimiento global no OPEP hasta 2030. En Ecuador, factores como limitaciones ambientales, cierre de campos y menor inversión han estancado la producción. En años previos la producción rondaba los 475 mil barriles diarios promedio. Fuentes oficiales destacan esfuerzos por atraer inversión privada para estabilizar y aumentar la extracción en los próximos años.

Este contraste resalta la divergencia en el sector hidrocarburos sudamericano. El petróleo sigue siendo un motor económico clave en un contexto de transición energética global.