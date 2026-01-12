Miguel Morocho, exconcejal de Santo Domingo, fue entregado a la justicia de Ecuador tras se carpturado entre Colombia y Venezuela

Las autoridades ecuatorianas han confirmado la recepción oficial de un ciudadano que se encontraba prófugo de la justicia, marcando un hito en la cooperación internacional de seguridad. Se trata de Miguel Morocho Rodríguez, quien se desempeñó anteriormente como concejal en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. Su entrega se hizo efectiva recientemente, poniendo fin a su intento de evasión que lo llevó a cruzar fronteras internacionales para evitar responder por los graves cargos que pesan en su contra dentro del territorio nacional.

Este procedimiento se llevó a cabo en el Puente Internacional de Rumichaca, un punto estratégico en la frontera norte, donde Miguel Morocho quedó finalmente a órdenes de los operadores de justicia competentes. El exfuncionario público es señalado como el presunto responsable de un delito de tentativa de asesinato, un hecho violento que, según los registros oficiales, tuvo lugar en el mes de marzo del año anterior, desencadenando una serie de acciones legales que culminaron con su reciente localización y posterior deportación controlada hacia el Ecuador.

Cronología de una fuga planificada de Miguel Morocho

Las investigaciones desarrolladas por los entes de seguridad permitieron establecer una línea de tiempo clara sobre los movimientos del hoy detenido. Miguel Morocho tomó la decisión de mantenerse prófugo desde el pasado 9 de septiembre de 2025. Este movimiento estratégico del implicado ocurrió apenas un día antes de que se emitiera formalmente la boleta de encarcelamiento o captura en su contra, lo que sugiere que intentó anticiparse a la acción policial para evitar su detención inmediata en suelo ecuatoriano.

Una vez emitida la orden judicial el 10 de septiembre, las autoridades confirmaron que Miguel Morocho ya había abandonado su lugar de residencia habitual. Las pericias determinaron que el requerido huyó inicialmente hacia territorio de Colombia, utilizando este país vecino como una plataforma de tránsito con la intención clara de desaparecer del radar de la justicia ecuatoriana y dificultar las labores de rastreo que ya había iniciado el Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional.

La ruta hacia Venezuela y la captura de Miguel Morocho

El plan de evasión de Miguel Morocho no se limitaba a permanecer en Colombia. Según los reportes de inteligencia, su objetivo final implicaba un desplazamiento mucho más lejano. Las autoridades descubrieron que el exconcejal intentó cruzar hacia la República de Venezuela, buscando refugio en dicho país para evadir definitivamente sus responsabilidades penales en Ecuador. Para lograr este cometido, el implicado se trasladó hasta una zona fronteriza específica entre la nación colombiana y la venezolana.

El punto exacto donde se frustró su viaje fue el puesto de control migratorio terrestre conocido como La Unidad, ubicado en el Puente Internacional Atanasio Girardot, en la localidad de Villa del Rosario. Allí, Miguel Morocho intentó realizar un paso de manera irregular, movimiento que fue detectado gracias a las alertas encendidas. Su intención de cruzar hacia territorio venezolano fue el error que permitió a las autoridades migratorias interceptarlo antes de que lograra perderse en otra jurisdicción fuera del alcance inmediato de los convenios bilaterales habituales.

Cooperación internacional y desenlace

La localización exitosa de Miguel Morocho no fue un hecho aislado, sino el resultado de un intenso trabajo articulado. Fue fundamental el intercambio de alertas entre la Subsecretaría de Migración del Ecuador y su contraparte, Migración Colombia. Esta fluidez en la comunicación permitió que los movimientos del exconcejal fueran monitoreados y que se activaran los protocolos de seguridad necesarios en los puestos de control fronterizos de ambos países involucrados en el operativo.

Además de la coordinación binacional, el caso de Miguel Morocho contó con un componente de cooperación internacional que incluyó a los Estados Unidos, sumado al esfuerzo en terreno del Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional del Ecuador. Tras su entrega formal, el Estado ecuatoriano ha ratificado que actuará con total firmeza para garantizar que los responsables de delitos graves, como la tentativa de asesinato imputada al exconcejal, enfrenten el debido proceso legal y respondan ante la justicia sin impunidad.