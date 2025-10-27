Mikel Arteta destaca solidez de Hincapié en triunfo clave de Arsenal en Premier League

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, elogió este domingo la actuación del defensa ecuatoriano Piero Hincapié, de 23 años, quien debutó en la Premier League durante la victoria 1-0 sobre Crystal Palace en el Emirates Stadium, por la fecha 9.

Arteta calificó el encuentro como “el triunfo más importante de la temporada” y destacó el aporte del zaguero, que ingresó en los últimos minutos por lesión de William Saliba.

Desempeño de Hincapié

Hincapié jugó como lateral izquierdo, reemplazando a Riccardo Calafiori, y contribuyó a mantener la quinta portería imbatida consecutiva del Arsenal en el torneo. “Es genial tener a Piero en la cancha. Se sintió de inmediato su agresividad, su compromiso en cada acción”, declaró Arteta tras el partido. El técnico español agregó: “Creo que la afición lo va a adorar”.

El ecuatoriano publicó en redes sociales dos fotografías del encuentro con el mensaje “Dios es grande, seguimos adelante”. La imagen de Hincapié abrazando a Arteta antes de ingresar al campo se viralizó entre los seguidores ‘Gunners’.

Debut bajo presión y solidez defensiva

Con la ausencia de Saliba, Hincapié respondió con solidez en los minutos finales, ayudando a preservar el marcador. Arsenal suma cinco partidos seguidos sin recibir gol en Premier League, racha que consolida su liderato con cuatro puntos de ventaja sobre el segundo clasificado. Arteta enfatizó la madurez colectiva: “No importa a quién pongamos en la zaga, todos mantienen el nivel altísimo que necesitamos”.

Fecha 9 y rotación defensiva

El duelo ante Crystal Palace marcó el primer partido de Hincapié en casa con Arsenal tras su llegada al club. El equipo londinense enfrentó un calendario exigente y sumó tres puntos vitales para afianzar la cima de la tabla. Hincapié comienza a ganarse un lugar en la rotación defensiva, compitiendo con jugadores como Saliba, Gabriel Magalhães y Calafiori.

Reacciones y proyección del ecuatoriano

Arteta subrayó la consistencia del plantel más allá de los nombres individuales. “Es fantástico tener a Piero en el campo”, reiteró el DT, proyectando una rápida adaptación del defensor tricolor. Con este resultado, Arsenal refuerza su candidatura al título de la Premier League 2025-2026, mientras Hincapié acumula sus primeros minutos oficiales en el fútbol inglés.