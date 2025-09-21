Mikel Arteta explica por qué Piero Hincapié no fue convocado en el Arsenal contra Manchester City

El Arsenal sorprendió en la quinta jornada de la Premier League al enfrentar al Manchester City sin la presencia del ecuatoriano Piero Hincapié. El defensor tricolor no fue convocado por decisión del entrenador Mikel Arteta, lo que generó dudas sobre su situación en el plantel londinense.

La ausencia del central de 22 años se produjo apenas unos días después de su debut con los Gunners en la UEFA Champions League. Hincapié había ingresado en los minutos finales del triunfo sobre el Athletic Club y recibió elogios del técnico español. Sin embargo, ante el City quedó fuera de la lista de convocados, lo que encendió la preocupación en torno a su adaptación y continuidad.

La ausencia de Hincapié

En declaraciones previas al partido, Arteta aclaró que tanto Martin Ødegaard como Piero Hincapié no estuvieron disponibles por problemas físicos. “No estaban en condiciones para estar en el banquillo, pero tenemos un equipo competitivo”, indicó el entrenador en conversación con Sky Sports.

El regreso de William Saliba a la zaga central y la presencia de Cristian Mosquera y Ben White como alternativas redujeron las opciones de Hincapié. Además, deberá disputar un lugar con Ricardo Calafiori, defensor italiano recién incorporado al club.

A pesar de que su ausencia respondió a una molestia muscular, la situación mantiene en alerta a la afición ecuatoriana. Esto es especialmente relevante considerando que el jugador es una pieza clave en la selección de Ecuador rumbo al Mundial. Mantener ritmo competitivo será esencial para el tricolor, que llegó al Arsenal con altas expectativas tras su paso por el Bayer Leverkusen.

Empate Gunner

El partido terminó con empate 1-1 entre Arsenal y Manchester City. Este resultado dejó a los londinenses en la segunda posición de la Premier League con 10 puntos, a cinco del líder Liverpool. En la próxima jornada, el equipo de Arteta visitará al Newcastle. Se espera que Hincapié pueda sumar minutos el miércoles en el duelo ante Port Vale por la Carabao Cup.

La evolución de la molestia física será determinante para que el defensor ecuatoriano Piero Hincapié tenga más protagonismo en los próximos compromisos. De esta manera, podrá lograr consolidarse en la defensa de los Gunners.