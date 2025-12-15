Milagro: una muerte escolar activa protocolos del Ministerio de Educación de Ecuador.

Una tragedia sacudió a la comunidad educativa del cantón Milagro, en la provincia del Guayas. Una estudiante de 11 años murió dentro de una unidad educativa durante la jornada escolar. El hecho generó consternación a nivel nacional.

El Ministerio de Educación de Ecuador informó que el suceso ocurrió la mañana del viernes 12 de diciembre de 2025. La Coordinación Zonal 5 de Educación, Deporte y Cultura emitió un pronunciamiento oficial. La institución detalló las acciones ejecutadas tras la emergencia.

Ministerio de Educación de Ecuador activa protocolos de emergencia

Según el comunicado, la estudiante cursaba séptimo año de Educación General Básica. La menor presentó un desmayo repentino aproximadamente a las 07:05. El incidente ocurrió cuando ya permanecía dentro de las instalaciones del plantel.

El Ministerio de Educación de Ecuador aseguró que el personal docente actuó de manera inmediata y coordinada. Los educadores activaron los protocolos establecidos para emergencias escolares. Entre las acciones constan la llamada al ECU 911 y la notificación a los representantes legales.

Es así que ante la gravedad del cuadro, la docente tutora decidió trasladar a la menor a una casa de salud cercana. La decisión buscó garantizar atención médica urgente. El traslado se realizó sin demora desde la institución educativa.

Al llegar al hospital, el personal médico confirmó el fallecimiento de la estudiante. Este desenlace profundizó la conmoción nacional. La menor había ingresado caminando al establecimiento minutos antes del incidente.

Cámaras de seguridad revelan la secuencia previa

Las cámaras de seguridad del plantel registraron el ingreso de la estudiante a las 07:09. Las imágenes muestran que la niña se desplazaba por cuenta propia dentro de la institución. No se evidencian anomalías en ese momento.

Dieciséis minutos después, a las 07:25, los registros captaron a varios adultos saliendo apresuradamente del centro educativo. En las imágenes, la menor aparece cargada en brazos. El grupo se dirigió hacia la avenida principal.

La estudiante llegó al hospital León Becerra del cantón Milagro. Reportes médicos y policiales indican que ingresó sin signos vitales. El personal de salud confirmó el deceso en el área de emergencias.

Investigación policial y causa de muerte

Tras la alerta emitida por el ECU 911, agentes de la Policía Nacional acudieron al hospital. Los uniformados verificaron el fallecimiento y notificaron el hecho al fiscal de turno. Las autoridades iniciaron los procedimientos legales.

Como parte del proceso, el cuerpo de la menor fue trasladado a la morgue del cantón Milagro. Allí se practicó la autopsia correspondiente. El examen permitió establecer la causa del fallecimiento.

El certificado de defunción determinó una fractura de columna cervical producto de un trauma raquimedular. La información consta en el documento médico oficial. Las autoridades incorporaron el dato al expediente investigativo.

Acompañamiento institucional y apoyo emocional

En su pronunciamiento, el Ministerio de Educación de Ecuador informó que personal de la Dirección Distrital se movilizó de inmediato. El equipo acompaña a la familia de la estudiante durante el proceso de duelo.

De igual manera, el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) activó el protocolo de contención emocional. El personal brinda apoyo psicológico a estudiantes, docentes y padres de familia.

Por otro lado, la cartera de Estado señaló que las actividades académicas continúan de manera presencial. Sin embargo, garantizó el acompañamiento institucional necesario. El objetivo busca preservar el bienestar de la comunidad educativa.

Caso continúa en investigación

Por último, el Ministerio de Educación de Ecuador reiteró su apertura para colaborar con las autoridades judiciales. Asimismo, la institución aseguró que entregará toda la información requerida.

Las autoridades no han establecido responsabilidades ni conclusiones definitivas. Los procedimientos legales continúan en curso. (07)