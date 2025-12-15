COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Ecuador
Educación

Milagro: una muerte escolar activa protocolos del Ministerio de Educación de Ecuador

La muerte de una estudiante dentro de una escuela de Milagro activó protocolos del Ministerio de Educación de Ecuador. El caso sigue bajo investigación.
Escuchar noticia

•‎

4'

•‎

Escuchar noticia
4 minutos de lectura
Milagro: una muerte escolar activa protocolos del Ministerio de Educación de Ecuador.
Milagro vive una tragedia escolar. La muerte de una estudiante activó protocolos del Ministerio de Educación de Ecuador y abrió una investigación oficial.
Milagro: una muerte escolar activa protocolos del Ministerio de Educación de Ecuador.
Milagro vive una tragedia escolar. La muerte de una estudiante activó protocolos del Ministerio de Educación de Ecuador y abrió una investigación oficial.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Una tragedia sacudió a la comunidad educativa del cantón Milagro, en la provincia del Guayas. Una estudiante de 11 años murió dentro de una unidad educativa durante la jornada escolar. El hecho generó consternación a nivel nacional.

El Ministerio de Educación de Ecuador informó que el suceso ocurrió la mañana del viernes 12 de diciembre de 2025. La Coordinación Zonal 5 de Educación, Deporte y Cultura emitió un pronunciamiento oficial. La institución detalló las acciones ejecutadas tras la emergencia.

Ministerio de Educación de Ecuador activa protocolos de emergencia

Según el comunicado, la estudiante cursaba séptimo año de Educación General Básica. La menor presentó un desmayo repentino aproximadamente a las 07:05. El incidente ocurrió cuando ya permanecía dentro de las instalaciones del plantel.

El Ministerio de Educación de Ecuador aseguró que el personal docente actuó de manera inmediata y coordinada. Los educadores activaron los protocolos establecidos para emergencias escolares. Entre las acciones constan la llamada al ECU 911 y la notificación a los representantes legales.

Es así que ante la gravedad del cuadro, la docente tutora decidió trasladar a la menor a una casa de salud cercana. La decisión buscó garantizar atención médica urgente. El traslado se realizó sin demora desde la institución educativa.

Al llegar al hospital, el personal médico confirmó el fallecimiento de la estudiante. Este desenlace profundizó la conmoción nacional. La menor había ingresado caminando al establecimiento minutos antes del incidente.

Cámaras de seguridad revelan la secuencia previa

Las cámaras de seguridad del plantel registraron el ingreso de la estudiante a las 07:09. Las imágenes muestran que la niña se desplazaba por cuenta propia dentro de la institución. No se evidencian anomalías en ese momento.

Dieciséis minutos después, a las 07:25, los registros captaron a varios adultos saliendo apresuradamente del centro educativo. En las imágenes, la menor aparece cargada en brazos. El grupo se dirigió hacia la avenida principal.

La estudiante llegó al hospital León Becerra del cantón Milagro. Reportes médicos y policiales indican que ingresó sin signos vitales. El personal de salud confirmó el deceso en el área de emergencias.

Vacaciones escolares en Ecuador 2026: estas son las nuevas fechas oficiales del Ministerio de Educación

Investigación policial y causa de muerte

Tras la alerta emitida por el ECU 911, agentes de la Policía Nacional acudieron al hospital. Los uniformados verificaron el fallecimiento y notificaron el hecho al fiscal de turno. Las autoridades iniciaron los procedimientos legales.

Como parte del proceso, el cuerpo de la menor fue trasladado a la morgue del cantón Milagro. Allí se practicó la autopsia correspondiente. El examen permitió establecer la causa del fallecimiento.

El certificado de defunción determinó una fractura de columna cervical producto de un trauma raquimedular. La información consta en el documento médico oficial. Las autoridades incorporaron el dato al expediente investigativo.

Acompañamiento institucional y apoyo emocional

En su pronunciamiento, el Ministerio de Educación de Ecuador informó que personal de la Dirección Distrital se movilizó de inmediato. El equipo acompaña a la familia de la estudiante durante el proceso de duelo.

De igual manera, el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) activó el protocolo de contención emocional. El personal brinda apoyo psicológico a estudiantes, docentes y padres de familia.

Por otro lado, la cartera de Estado señaló que las actividades académicas continúan de manera presencial. Sin embargo, garantizó el acompañamiento institucional necesario. El objetivo busca preservar el bienestar de la comunidad educativa.

Caso continúa en investigación

Por último, el Ministerio de Educación de Ecuador reiteró su apertura para colaborar con las autoridades judiciales. Asimismo, la institución aseguró que entregará toda la información requerida.

Las autoridades no han establecido responsabilidades ni conclusiones definitivas. Los procedimientos legales continúan en curso. (07)

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sustraen equipos periodísticos de Ecuavisa mientras cubrían un reportaje, en Guayaquil

Estados Unidos anuncia bloqueo naval a petroleros sancionados que operan con Venezuela

Estos son los 20 objetivos de alto valor que han sido detenidos dentro y fuera de Ecuador en lo que va del 2025

Consejo de la Judicatura impone cinco sanciones a exdirector de Manabí vinculado en el caso Narcotentáculos

Operativos Libertad dejan 65 detenidos y evitan que víctimas de extorsiones y secuestros paguen más de 260 mil dólares en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sustraen equipos periodísticos de Ecuavisa mientras cubrían un reportaje, en Guayaquil

Estados Unidos anuncia bloqueo naval a petroleros sancionados que operan con Venezuela

Estos son los 20 objetivos de alto valor que han sido detenidos dentro y fuera de Ecuador en lo que va del 2025

Consejo de la Judicatura impone cinco sanciones a exdirector de Manabí vinculado en el caso Narcotentáculos

Operativos Libertad dejan 65 detenidos y evitan que víctimas de extorsiones y secuestros paguen más de 260 mil dólares en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sustraen equipos periodísticos de Ecuavisa mientras cubrían un reportaje, en Guayaquil

Estados Unidos anuncia bloqueo naval a petroleros sancionados que operan con Venezuela

Estos son los 20 objetivos de alto valor que han sido detenidos dentro y fuera de Ecuador en lo que va del 2025

Consejo de la Judicatura impone cinco sanciones a exdirector de Manabí vinculado en el caso Narcotentáculos

Operativos Libertad dejan 65 detenidos y evitan que víctimas de extorsiones y secuestros paguen más de 260 mil dólares en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO