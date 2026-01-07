Militares incautaron más de dos toneladas de droga en una lancha sobre el río Aguarico, en Sucumbios

Militares ecuatorianos localizaron y decomisaron 2,24 toneladas de droga, que era transportada a bordo de una lancha que navegaba por el río Aguarico. El operativo se dio en el sector de Cuyabeno, provincia de Sucumbíos. Los ocupantes de la embarcación abandonaron el cargamento y huyeron hacia la selva al percatarse de la presencia militar, sin que se registraran detenciones.

Durante controles rutinarios en la zona fronteriza amazónica, las Fuerzas Armadas detectaron la lancha con aproximadamente 40 bultos que contenían 50 paquetes de un kilogramo cada uno. El cargamento lo trasladaron en helicóptero hasta un destacamento militar para su conteo y procesamiento. Según el Ejército ecuatoriano, la afectación económica a las organizaciones delictivas involucradas se estima en alrededor de 5,5 millones de dólares.

Los ríos facilitan el movimiento de cargamentos ilícitos

La sustancia decomisada corresponde a alcaloides presumiblemente destinados al tráfico internacional. Esta operación se enmarca en los esfuerzos continuos de las Fuerzas Armadas para contrarrestar el narcotráfico en regiones fronterizas. En esa zona del país, ríos como el Aguarico son utilizados frecuentemente como rutas para el transporte de droga desde zonas de producción vecinas hacia puertos o puntos de salida.

Sucumbíos, limítrofe con Colombia, es una provincia estratégica en el mapa del narcotráfico ecuatoriano debido a su ubicación en la Amazonía. La presencia de vías fluviales facilita el movimiento de cargamentos ilícitos. En años anteriores, las autoridades han realizado múltiples decomisos en esta zona, incluyendo operaciones en ríos como el Putumayo y Aguarico. En dichas operaciones se han incautado toneladas de cocaína y precursores químicos.

Estadísticas nacionales de lucha contra el narcotráfico

Ecuador ha intensificado sus acciones antidrogas en el contexto de la lucha contra la delincuencia organizada transnacional. Esto se ha logrado con decomisos récord en los últimos años que superan las 200 toneladas anuales en algunos períodos. Las incautaciones en rutas fluviales amazónicas representan un porcentaje significativo de estos operativos. En ellos se destaca el uso de lanchas rápidas y embarcaciones artesanales por parte de redes criminales.

El río Aguarico, que forma parte del sistema hidrográfico amazónico, conecta sectores remotos y selváticos. Aquello complica la vigilancia pero también motiva patrullajes constantes por parte de unidades militares especializadas en selva. Este decomiso contribuye a las estadísticas nacionales de lucha contra el narcotráfico, donde las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional coordinan esfuerzos para interceptar cargamentos. (17)