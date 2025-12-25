COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Ecuador
Salud

Ministerio de Salud confirma el segundo caso de influenza A (H3N2) en Ecuador

El Ministerio de Salud Pública de Ecuador confirmó la detección del segundo caso de Influenza A(H3N2) subclado K, conocida también como 'Súper Gripe'.
3 minutos de lectura
El MSP urge a la vacunación contra la influenza.
El MSP urge a la vacunación contra la influenza.
El MSP urge a la vacunación contra la influenza.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El Ministerio de Salud Pública (MSP) anunció la identificación del segundo caso de Influenza A(H3N2) subclado K en el territorio nacional.

La detección fue posible “gracias a la activación de los protocolos de vigilancia y el monitoreo permanente de virus respiratorios”, se informó.

Sobre el segundo caso de influenza A (H3N2)

De acuerdo con el reporte oficial, el primer caso de esta variante conocida también como ‘Súper Gripe’ fue identificado en la zona del Austro, donde el paciente recibió atención oportuna y permanece bajo estricto seguimiento médico. Este fue anunciado el pasado 20 de diciembre.

Mientras que del segundo caso, detectado recientemente, no se detalló su ubicación. Se dijo que el paciente se encuentra en condiciones estables y el personal sanitario ya realiza la investigación epidemiológica pertinente, que incluye el seguimiento de contactos cercanos para mitigar la propagación del virus.

Las autoridades destacaron que la identificación de este subclado es resultado de la capacidad diagnóstica instalada, permitiendo diferenciarlo de otras cepas estacionales.

Se enfatizó que, aunque el paciente actual no presenta complicaciones graves, el protocolo de aislamiento y observación es fundamental para entender el comportamiento de esta cepa en la región.

Medidas de prevención y vacunación gratuita

Ante la circulación confirmada del virus, el Gobierno Nacional ha instado a la población a acudir a los centros de salud para recibir la vacuna contra la influenza. Actualmente, las dosis están disponibles de forma gratuita en más de 1.900 centros a nivel nacional. La campaña, que inicialmente se enfocó en grupos prioritarios, se ha extendido ahora a toda la población para generar una barrera inmunológica efectiva antes del incremento de lluvias o cambios climáticos.

La vacuna trivalente utilizada por el sistema público protege contra los tres virus de mayor circulación en el país. Su fórmula está diseñada específicamente para generar anticuerpos contra la influenza A(H3N2), lo que reduce drásticamente el riesgo de desarrollar cuadros de neumonía y hospitalización. Asimismo, brinda protección frente a la cepa A(H1N1) y la influenza tipo B, esta última asociada frecuentemente a brotes en entornos escolares y espacios cerrados.

Recomendaciones de higiene y cuidado ciudadano

Además de la inmunización, el MSP solicita mantener el uso preventivo de mascarilla en caso de presentar cualquier síntoma respiratorio.

La higiene de manos, junto con la desinfección de superficies, siguen siendo las herramientas más eficaces para cortar la cadena de transmisión.

Las autoridades sanitarias recordaron la importancia de evitar la automedicación, ya que esto puede enmascarar síntomas graves o generar resistencia a tratamientos antivirales.

Finalmente, se hace un llamado a la calma pero con corresponsabilidad ciudadana. Ante cualquier signo de alerta, como fiebre alta persistente o dificultad respiratoria, se debe acudir inmediatamente al establecimiento de salud más cercano.

