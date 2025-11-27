Ministerio de Trabajo analiza que sea un puente vacacional para el feriado de fin de año

El Ministerio de Trabajo cambiaría su posición sobre los feriados de diciembre y ahora el análisis del Gobierno se centra ahora en un solo puente vacacional y no en dos, como se planteó inicialmente. El ministro Harold Burbano explicó que las conversaciones continúan dentro del Ejecutivo y que el objetivo es definir una medida que impulse el turismo sin comprometer la productividad empresarial.

Durante una atención a medios, Burbano señaló que la propuesta se discute con los sectores laboral, productivo y turístico. Subrayó que el planteamiento actual prioriza un puente festivo para fin de año, mientras que el feriado de Navidad se mantendría únicamente el 25 de diciembre. “Hay varias posibilidades. Una es hacer puentes. Otra es hacer un solo puente para fin de año y dejar el feriado de Navidad como está”, afirmó el ministro.

El funcionario explicó que la decisión final dependerá de un decreto ejecutivo. Añadió que el Gobierno analiza si el día adicional sería recuperable, aspecto que también influirá en la resolución. “Queremos potenciar la productividad y el turismo, pero sin afectar a las empresas con dos feriados largos seguidos”, sostuvo.

Burbano había planteado dos puentes festivos

El debate sobre los puentes festivos surgió tras una propuesta inicial que contemplaba dos fines de semana extendidos. El primero se proyectaba para el viernes 26 de diciembre de 2025, sumado al feriado del jueves 25. El segundo se preveía para el viernes 2 de enero de 2026, unido al descanso del jueves 1. Esa idea todavía no se encuentra descartada por completo, aunque perdió fuerza en las últimas reuniones del Ejecutivo.

Los feriados de Navidad y Año Nuevo figuran entre los periodos de mayor movilidad turística en Ecuador. Cada año, más de un millón de personas viajan dentro del país durante estas fechas, lo que dinamiza zonas costeras, andinas y amazónicas. El turismo interno se sostiene como un motor económico clave, con un aporte del 3% al 4% del PIB nacional.

En 2025, hasta noviembre, los feriados generaron $377 millones en consumo turístico. Año Nuevo suele liderar en ingresos, con picos históricos que rondan los $110 millones. Hotelería, gastronomía, transporte y actividades recreativas concentran la mayor parte del impacto.

En provincias como Manabí y Guayas, la afluencia turística muestra cifras destacadas. Solo en el feriado de noviembre de 2024, Manabí recibió 300.000 visitantes y generó $3 millones. Guayas registró ocupación hotelera del 85% y reservas anticipadas de entre el 50% y el 80% para Navidad.

El Gobierno prevé anunciar la decisión definitiva en las próximas semanas. El sector turístico espera una resolución que consolide la demanda estacional, mientras que el sector productivo aguarda un equilibrio que evite sobrecargas laborales.