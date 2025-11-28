COMUNIDAD POR USD 1
Ecuador
Sociedad

Ministerio de Trabajo confirma un puente vacacional y será para el feriado de fin de año

El ministro Harold Burbano dijo que el asueto ya no será para los dos feriados -Navidad y Año Nuevo- y que solo se aplicará para el último.
El Ministerio de Trabajo cambió su posición sobre los feriados de diciembre y ahora se centra en un solo puente vacacional y no en dos, como se planteó inicialmente. El ministro Harold Burbano explicó que tras conversaciones se definió la medida enfocada en impulsar el turismo sin comprometer la productividad empresarial.

Durante una entrevista con FM Mundo, Burbano señaló que la propuesta se discutió con los sectores laboral, productivo y turístico. Subrayó que el planteamiento actual prioriza un puente festivo para fin de año, mientras que el feriado de Navidad se mantendrá únicamente el 25 de diciembre. “El feriado de Navidad queda exclusivamente el día 25. No vamos a hacer puente esa semana, pero la siguiente semana sí. Vamos a hacer un puente de feriado entre el 1 y 4 de enero para Fin de Año. Ese día sería el viernes que no es feriado conforme a la Ley”, afirmó el ministro.

Añadió que el día adicional será recuperable, aspecto que también influirá en la resolución. “Será recuperable en relación a una acuerdo entre las partes. Es decir, el trabajador con el empleador”, sostuvo.

Burbano había planteado dos puentes festivos

El debate sobre los puentes festivos surgió tras una propuesta inicial que contemplaba dos fines de semana extendidos. El primero se proyectaba para el viernes 26 de diciembre de 2025, sumado al feriado del jueves 25. El segundo se preveía para el viernes 2 de enero de 2026, unido al descanso del jueves 1. Esa idea todavía no se encuentra descartada por completo, aunque perdió fuerza en las últimas reuniones del Ejecutivo.

Los feriados de Navidad y Año Nuevo figuran entre los periodos de mayor movilidad turística en Ecuador. Cada año, más de un millón de personas viajan dentro del país durante estas fechas, lo que dinamiza zonas costeras, andinas y amazónicas. El turismo interno se sostiene como un motor económico clave, con un aporte del 3% al 4% del PIB nacional.

En 2025, hasta noviembre, los feriados generaron $377 millones en consumo turístico. Año Nuevo suele liderar en ingresos, con picos históricos que rondan los $110 millones. Hotelería, gastronomía, transporte y actividades recreativas concentran la mayor parte del impacto.

En provincias como Manabí y Guayas, la afluencia turística muestra cifras destacadas. Solo en el feriado de noviembre de 2024, Manabí recibió 300.000 visitantes y generó $3 millones. Guayas registró ocupación hotelera del 85% y reservas anticipadas de entre el 50% y el 80% para Navidad.

El Gobierno prevé anunciar la decisión definitiva en las próximas semanas. El sector turístico espera una resolución que consolide la demanda estacional, mientras que el sector productivo aguarda un equilibrio que evite sobrecargas laborales.

