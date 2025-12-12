COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Seguridad
Crimen Organizado

Ministro John Reimberg denuncia liberación de presunto cabecilla de grupo criminal en El Oro

Un sospechoso ligado a los Sao Box salió en libertad y el ministro reaccionó de inmediato. El caso provoca preocupación en El Oro.
Ministro John Reimberg denuncia liberación de presunto cabecilla de grupo criminal en El Oro.
John Reimberg sostuvo que la resolución del juez influye en procesos relacionados con estructuras delictivas activas en la provincia. Foto: X John Reimberg.
Ministro John Reimberg denuncia liberación de presunto cabecilla de grupo criminal en El Oro.
John Reimberg sostuvo que la resolución del juez influye en procesos relacionados con estructuras delictivas activas en la provincia. Foto: X John Reimberg.

El ministro del Interior, John Reimberg, alertó sobre la liberación de un sospechoso identificado como presunto cabecilla de los Sao Box en El Oro. Esto ocurrió este viernes 12 de diciembre de 2025 y generó preocupación institucional durante el anuncio oficial. Reimberg explicó que la Policía retuvo al implicado después de un operativo reciente en Pasaje, donde se ejecutó el procedimiento sin contratiempos.

Según su pronunciamiento, el juez Edison Mendieta, de la Unidad Judicial de Pasaje, calificó como legal, procedente y flagrante la aprehensión de Wilson Fernando C. A.. El ministro destacó que ese pronunciamiento judicial generó interrogantes debido a decisiones tomadas horas después en la misma audiencia.

 John Reimberg: decisión judicial genera cuestionamientos

Pese a la calificación inicial del magistrado, John Reimberg señaló que Mendieta ordenó medidas cautelares y descartó la aplicación de prisión preventiva. Indicó también que el detenido enfrentó procesos similares en febrero y mantiene actividades que generan temor en la zona, lo que impacta directamente en la seguridad en El Oro desde hace varios meses.

El ministro presentó un detalle de los antecedentes judiciales del implicado. Señaló un caso por fraude procesal en 2016, otro por robo en 2017 y un proceso por delincuencia organizada en 2019. También mencionó dos detenciones adicionales por porte de armas en 2022 y 2024.

Registros y alertas sobre estructuras delictivas

John Reimberg sostuvo que la resolución del juez influye en procesos relacionados con estructuras delictivas activas en la provincia. Aseguró que la decisión mantiene abierta una discusión nacional sobre el impacto de ciertos fallos en el trabajo de las instituciones encargadas del orden público.

Durante su mensaje, pidió atención ciudadana sobre decisiones judiciales que, a su criterio, afectan la estabilidad local. Además, cerró su pronunciamiento con una pregunta dirigida a los ecuatorianos respecto al funcionamiento del sistema judicial y la necesidad de fortalecer espacios institucionales.

Revisión integral de procesos activos

El ministro John Reimberg indicó que el Ministerio del Interior y la Policía Nacional trabajan en la revisión de procesos asociados a personas señaladas como integrantes de grupos delictivos. Explicó que esas acciones permitirán reforzar controles y mejorar la evaluación de riesgos en zonas donde existen estructuras en conflicto.

Incluyó la liberación del presunto cabecilla de los Sao Box dentro de los casos que requieren seguimiento institucional. Dijo que la supervisión permitirá detectar posibles fallas y corregir decisiones que impactan en la seguridad en El Oro, un tema que genera inquietud comunitaria. (07)

