Ministro Reimberg sobre la liberación de ‘Negro Willy’: “No voy a dar marcha atrás hasta que venga a pagar el daño hecho a los ecuatorianos”

El ministro del Interior, John Reimberg, se pronunció sobre la liberación de Willian Joffre A. B., alias ‘Negro Willy’ y presunto cabecilla de ‘Los Tiguerones’, por parte de las autoridades de España.

Según información judicial conocida este miércoles, la decisión se adoptó tras el vencimiento de los plazos establecidos para que el Estado ecuatoriano remitiera garantías formales para su extradición al país.

Ante ello, Reimberg aseguró que “con fecha 12 de junio de 2025 fueron presentadas las garantías por parte del Ecuador a España, desde la Corte Nacional, que es quien lleva el caso en el Ecuador, a la Corte de España”.

“Hoy la autoridad judicial decide dejar libre a un terrorista en territorio español. Eso debería elevar la preocupación entre las personas y entre los ciudadanos que viven en España”, dijo.

Reimberg asegura que se le dio “largas al proceso”

En declaraciones a medios de comunicación, el funcionario indicó que ‘Negro Willy’ es “un terrorista reconocido. Tiene, no una, sino dos notificaciones rojas de Interpol por terrorismo y por delincuencia organizada”.

Agregó que su actual abogado también defendió a Julian Assange y se habría encargado de retrasar el proceso de extradición. “¿Quién es él? Un ex terrorista chileno nacionalizado español”, dijo. Agregó que le dio “largas al proceso, pidiendo más información, queriendo más garantías de que a él no le va a pasar nada. (…) Ya detrás de esto había un proceso que quería dejar libre a este criminal”.

Reimberg indicó que desde el Gobierno “vamos a hacer todo lo necesario porque recapturen a este criminal y sea enviado al Ecuador a pagar por el daño que ha hecho”.

Ha recibido amenazas de muerte

El titular del Ministerio del Interior reveló también haber recibido amenazas de muerte por parte del supuesto cabecilla de ‘Los Tiguerones’. Estas también involucrarían al presidente Daniel Noboa. “Esto es un mensaje claro que le envío: no me intimida las amenazas contra mi vida que me ha enviado. No nos intimida las amenazas que está enviando contra el presidente de la República”.

“Ya el día de ayer fui notificado por las áreas de Inteligencia que la estructura delictiva de este delincuente ya quiere atentar contra mi vida, porque sabe que no voy a dar marcha atrás hasta que él venga a pagar el daño que han hecho a los ecuatorianos”, precisó.

Más de un año de detención

A 'Negro Willy' lo capturaron en octubre de 2024 en Cataluña, en el marco de una operación de las autoridades españolas. Posteriormente, la justicia de ese país aprobó dos procesos de extradición, en mayo y junio de 2025, por causas vinculadas a terrorismo y delincuencia organizada.