COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Deportes
Fútbol

Moisés Caicedo destaca en el empate 2-2 entre Newcastle y Chelsea en St. James’ Park

Newcastle se adelantó con doblete de Nick Woltemade, pero Chelsea reaccionó con goles de Reece James y João Pedro para rescatar un empate 2-2 en la fecha 17 de la Premier League.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Moisés Caicedo destaca en el empate 2-2 entre Newcastle y Chelsea en St. James' Park
Moisés Caicedo destaca en el empate 2-2 entre Newcastle y Chelsea.
Moisés Caicedo destaca en el empate 2-2 entre Newcastle y Chelsea en St. James' Park
Moisés Caicedo destaca en el empate 2-2 entre Newcastle y Chelsea.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Newcastle y Chelsea empataron 2-2 este domingo en el St. James’ Park, en el partido correspondiente a la fecha 17 de la Premier League 2025-2026. Los locales se pusieron 2-0 arriba con doblete de Nick Woltemade, pero los londinenses descontaron mediante un tiro libre de Reece James y el empate lo firmó João Pedro a los 66 minutos.

Primer tiempo: dominio inicial de Newcastle

El encuentro comenzó con Chelsea buscando el gol. En los primeros minutos, Alejandro Garnacho habilitó a Cole Palmer, cuyo remate con el pie izquierdo se fue por encima del travesaño. Sin embargo, Newcastle golpeó primero a los 4 minutos: un centro desde la derecha de Jacob Murphy no fue conectado por Anthony Gordon, pero el rebote le quedó servido a Nick Woltemade para marcar el 1-0 con el arco vacío.

A los 6 minutos, Anthony Gordon estuvo cerca de aumentar la ventaja. Tras un Malo Gusto tirado por lesión en el tobillo, el inglés remató desde el punto penal, pero Robert Sánchez despejó al córner. El segundo tanto local llegó en el minuto 18: un centro preciso de Gordon desde la izquierda fue cabeceado por Woltemade para el 2-0.

Moisés Caicedo, titular en el mediocampo junto a Reece James, tuvo que retroceder varios metros para cumplir tareas defensivas. El ecuatoriano fue el único que mostró intensidad en los primeros 30 minutos. A pesar de la desventaja, Caicedo evitó el 3-0 justo antes del descanso con un cierre clave.

Reacción en la segunda mitad

Chelsea salió con otra actitud en el complemento. A los 49 minutos, Reece James ejecutó un tiro libre magistral que se coló en el ángulo derecho de Aaron Ramsdale para el 2-1. El descuento dio confianza a los visitantes.

En el minuto 54, Enzo Maresca introdujo a Enzo Fernández por Malo Gusto. A los 66 minutos, João Pedro aprovechó un resbalón de Malick Thiaw, quedó mano a mano con Ramsdale y definió con clase para el 2-2.

Final intenso y empate merecido

En los minutos finales hubo ocasiones para ambos lados. Alejandro Garnacho desbordó y remató por encima del travesaño. Moisés Caicedo corrió una contra y su disparo desde tres cuartos de cancha se fue desviado. Newcastle también tuvo la suya con un remate de Harvey Barnes que salió cerca del palo.

Moisés Caicedo disputó los 90 minutos, con un 87% de precisión en pases, 9 duelos ganados de 13, 5 intercepciones y 9 recuperaciones. El ecuatoriano destacó en defensa y aportó en la salida.

Con este resultado, Chelsea suma 29 puntos y se mantiene en la cuarta posición. Newcastle queda con 23 puntos. En la próxima jornada, los blues enfrentarán a Aston Villa.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Arsenal con Hincapié de titular vence 1-0 a Everton con penalti de Viktor Gyökeres y sigue líder

Real Madrid se impone 2-0 al Sevilla con goles de Bellingham y Mbappé en LaLiga

Estados Unidos, con sus fuerzas militares, intercepta un segundo buque petrolero de Venezuela el Caribe

Cómo proteger a las mascotas del estrés por fuegos artificiales en Navidad y Fin de Año

Estos son los síntomas de la súper gripe H3N2 y cómo prevenirla

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Arsenal con Hincapié de titular vence 1-0 a Everton con penalti de Viktor Gyökeres y sigue líder

Real Madrid se impone 2-0 al Sevilla con goles de Bellingham y Mbappé en LaLiga

Estados Unidos, con sus fuerzas militares, intercepta un segundo buque petrolero de Venezuela el Caribe

Cómo proteger a las mascotas del estrés por fuegos artificiales en Navidad y Fin de Año

Estos son los síntomas de la súper gripe H3N2 y cómo prevenirla

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Arsenal con Hincapié de titular vence 1-0 a Everton con penalti de Viktor Gyökeres y sigue líder

Real Madrid se impone 2-0 al Sevilla con goles de Bellingham y Mbappé en LaLiga

Estados Unidos, con sus fuerzas militares, intercepta un segundo buque petrolero de Venezuela el Caribe

Cómo proteger a las mascotas del estrés por fuegos artificiales en Navidad y Fin de Año

Estos son los síntomas de la súper gripe H3N2 y cómo prevenirla

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO