Moisés Caicedo elogia a Liam Rosenior tras debut victorioso del Chelsea en FA Cup

El mediocampista ecuatoriano Moisés Caicedo , capitán del Chelsea , se refirió este lunes 12 de enero de 2026 en Stamford Bridge, Londres, al nuevo entrenador Liam Rosenior tras el triunfo 5-1 sobre Charlton Athletic en la tercera ronda de la FA Cup el sábado 10 de enero , para transmitir confianza en el inicio del ciclo y resaltar las exigencias de disciplina y esfuerzo del técnico inglés.

Declaraciones de Caicedo tras el debut de Rosenior

Moisés Caicedo habló con el canal oficial del Chelsea después del partido en The Valley. El volante afirmó: “ Creo que lo único que quiere de nosotros es disciplina y esfuerzo, en los entrenamientos y en los partidos “.

El ecuatoriano, exjugador de Independiente del Valle, añadió: “ Hemos empezado muy bien con él y seguro que vamos a hacer muchas cosas buenas con él “. Sobre el encuentro, indicó: “ Estamos muy contentos con la victoria porque sabíamos que son muy difíciles de enfrentar, así que el equipo estuvo bien. Es una batalla cuando juegas contra un equipo como ellos, pero nuestro equipo estaba preparado. Creo que lo hicimos muy bien y ganamos el partido “.

Caicedo capitaneó al equipo en el mediocampo junto a Andrey Santos, en un once con ocho cambios respecto al partido anterior.

Elogios de Rosenior a Caicedo

En su primera entrevista como entrenador del Chelsea , Liam Rosenior valoró el plantel y se centró en el mediocampo. El técnico inglés declaró: “ Para mí, Moisés Caicedo es el mejor mediocampista del mundo “. Rosenior mencionó también a Enzo Fernández, Cole Palmer y Reece James como jugadores de talla mundial y jóvenes, destacando el potencial del grupo para competir al máximo nivel. El elogio posiciona a Caicedo como referente indiscutido en la zona media, donde ha sido titular habitual bajo distintos entrenadores.

Partido y próximo desafío

El Chelsea venció 5-1 a Charlton Athletic en la tercera ronda de la FA Cup el 10 de enero de 2026 , con goles de Jorrel Hato, Tosin Adarabioyo, Marc Guiu, Pedro Neto y Enzo Fernández (penal). El equipo mostró control y efectividad pese a la rotación masiva.