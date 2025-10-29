Moisés Caicedo entra al cambio y Chelsea avanza a cuartos en la Carabao Cup tras vencer a Wolves

Chelsea logró un triunfo agónico 3-4 ante Wolverhampton Wanderers en el estadio Molineux, por la cuarta ronda de la Copa de la Liga inglesa, con la presencia de Moisés Caicedo entrando al cambio en el minuto 85, cuando el equipo londinense ganaba 2-3.

Primera parte y dominio de Chelsea

Chelsea no tardó en imponerse en el marcador, con un gol rápido a los cinco minutos obra de Andrey Santos tras un pase de Gittens. Apenas diez minutos después, Tyrique George amplió la ventaja tras otra asistencia del mismo Gittens, dejando el partido 0-2 a favor de los visitantes. Luego, Estevao anotó el 0-3 antes del descanso tras un error defensivo de Wolves, colocando al Chelsea con clara ventaja al cerrar la primera mitad.

Respuesta de Wolves y tensión en el partido

La intensidad decreció un poco por una lesión en Wolves, pero el equipo local comenzó a reaccionar en el complemento. Toluwalase Arokodare marcó el primero de Wolves a los dos minutos del segundo tiempo, producto de un preciso pase de Hee-Chan Hwang. David Wolfe anotó un doblete en los minutos 73 y 91, acortando distancias y poniendo en aprietos a Chelsea.

Ingreso y aporte de Moisés Caicedo

Moisés Caicedo entró en el minuto 85 en sustitución de Facundo Buonanotte con Chelsea ganando 2-3. Su ingreso buscó reforzar el mediocampo y asegurar el resultado, aportando equilibrio en la contención y distribución del balón. En el minuto 86, un golazo de Jamie Bynoe-Gittens selló el 2-4 momentáneo para Chelsea, aunque Wolfe descontó en los minutos finales, dejando el marcador final en 3-4.

Próximos pasos del Chelsea

Con esta victoria, Chelsea avanza a los cuartos de final. Por su parte, Wolverhampton deberá enfocarse en mejorar sus resultados en la Premier League para evitar complicaciones en la lucha por la permanencia.

La actuación de Moisés Caicedo en partidos eliminatorios como este confirma su importancia creciente en el equipo bajo la dirección de Enzo Maresca, quien ha buscado administrar su desgaste físico para mantenerlo en óptimas condiciones para las competencias principales.