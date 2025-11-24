Moisés Caicedo lidera al Chelsea ante el FC Barcelona de Lamine Yamal en choque electrizante

Chelsea enfrentará al FC Barcelona este martes 25 de noviembre a las 15h00 (hora de Ecuador) en el Estadio Stamford Bridge por la jornada 5 de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025/26.

Este será un partido decisivo para ambos equipos que ocupan los puestos 11 y 12 con 7 puntos cada uno. El objetivo es escalar hacia la clasificación directa a octavos de final.

Expectativa por Moisés Caicedo en Stamford Bridge

El mediocampista ecuatoriano Moisés Caicedo, de 24 años, emerge como figura clave para Chelsea en este encuentro. En la fase de liga, ha disputado todos los minutos en cuatro partidos. Su rol en el esquema de Enzo Maresca incluye sostener el ritmo en el mediocampo, con un gol y 0 asistencias en Champions, pero contribuyendo a la solidez defensiva de los Blues, que han recibido solo 6 goles en la fase.

Chelsea llega tras empatar 2-2 ante Qarabag en la jornada anterior, pero con moral alta por su racha en Premier League por la victoria 2-0 al Burnley, con goles de Pedro Neto y Enzo Fernández. Estos resultados colocan a los Blues en el segundo puesto de la liga inglesa, a 6 puntos del Arsenal.

Barcelona, por su parte, empató 3-3 ante Club Brujas el 5 de noviembre en el Jan Breydelstadion, con goles de Nicolò Tresoldi (5′), Carlos Forbs (16′ y 62′) para los belgas, y Ferrán Torres (7′), Lamine Yamal (60′) y un autogol de Christos Tzolis (76′) para los culés. Este resultado evidenció fragilidades defensivas, con 5 goles recibidos en la fase, pese a 7 a favor.

Regreso emotivo al Spotify Camp Nou

Los blaugranas celebraron su retorno al Spotify Camp Nou tras 909 días de ausencia por remodelaciones, con una victoria 4-0 ante Athletic Club. Los goles fueron obra de Ferran Torres (doblete), Robert Lewandowski y Fermín López, en un partido que incluyó la reaparición de Joan García y Raphinha tras dos meses lesionados. Esta actuación extendió a tres los triunfos consecutivos en LaLiga, dejando al Barça a 1 punto del liderato, pendiente del resultado del Real Madrid ante Elche.

El choque en Londres enfrenta dos estilos: el Barcelona de Hansi Flick, con énfasis en una generación joven y juego posicional, contra el Chelsea que prioriza transiciones rápidas y estabilidad bajo Maresca. Históricamente, han jugado 14 partidos, con 4 victorias para cada uno y 6 empates; el último en 2018 favoreció al Barça 3-0.

Actualizaciones de lesiones y ausencias clave

Cole Palmer, mediapunta inglés de Chelsea, no estará disponible tras fracturarse el dedo pequeño del pie izquierdo en un accidente doméstico la semana pasada, sumado a una lesión de ingle de septiembre que lo dejó fuera por dos meses. Aunque ha reanudado entrenamientos con un botín adaptado protector, Maresca confirmó su ausencia para este partido. Antes de lesionarse, Palmer registró contribuciones ofensivas clave en la temporada.

En Barcelona, Pedri no llega a tiempo por lesión muscular, y Marc-André ter Stegen permanece fuera por problemas de espalda, con Wojciech Szczęsny como portero. Gavi continúa en recuperación larga post-artróscopia, y Raphinha, de vuelta ante Athletic, podría iniciar desde el banquillo tras su inactividad.

Otras bajas en Chelsea incluyen a Levi Colwill, Romeo Lavia y Dario Essugo por lesiones. Por su parte Reece James salió al medio tiempo ante Burnley por plan de rotación, no por problema físico.

Posibles alineaciones tácticas

Chelsea alinearía en un 4-2-3-1: Robert Sánchez en portería; defensas Reece James, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah y Marc Cucurella; mediocampistas Enzo Fernández y Moisés Caicedo; medios ofensivos Pedro Neto, João Pedro y Alejandro Garnacho; delantero Liam Delap. Cucurella, exbarcelonista, enfrentará a Lamine Yamal en la banda izquierda.

Barcelona optaría por un 4-3-3: Joan García bajo los tres palos; defensas Jules Koundé, Pau Cubarsí, Ronald Araújo y Alejandro Balde; mediocampistas Eric García, Frenkie de Jong y Fermín López; delanteros Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Raphinha (o Marcus Rashford). De Jong regresa de sanción, y Yamal, con 1 gol en Champions, será amenaza ofensiva.

UEFA Champions League 2025/26

La fase de liga de la UEFA Champions League 2025/26 involucra a 36 equipos en un formato de ocho partidos cada uno; los dos primeros de cada bombo avanzan directamente a octavos, del tercero al octavo van a playoffs de Europa League. Chelsea y Barcelona, con 7 puntos, necesitan victorias para no depender de la última jornada.

El ganador escalará posiciones, con octavos programados para febrero de 2026. Transmisión por canales UEFA y plataformas digitales. Para Ecuador, el partido resalta a Caicedo, quien descansó ante Burnley por compromisos internacionales y apunta a titular.

Encuentros de la jornada 5 de la Champions League

Martes 25 de noviembre

12h45: Ajax vs. Benfica

12h45: Galatasaray vs. Royale Union Saint-Gilloise

15h00: F.K. Bodø/Glimt vs. Juventus

15h00: Napoli vs. FK Qarabağ

15h00: O. Marsella vs. Newcastle

15h00: Borussia Dortmund vs. Villarreal

15h00: Barcelona vs. Chelsea

15h00: Manchester City vs. Bayer Leverkusen

15h00: Slavia Praga vs. Athletic