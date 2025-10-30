Moisés Caicedo nominado al Mejor Gol del Mes en la Premier League por su tanto contra Liverpool

Moisés Caicedo, mediocampista del Chelsea FC, es nominado al Mejor Gol del Mes en la Premier League tras anotar en la victoria 2-1 contra Liverpool el 4 de octubre de 2025. El ‘tricolor’ compite con otros seis futbolistas por el premio.

Anotación de Caicedo

El gol del ‘Niño Moi’ en el estadio Stamford Bridge el 4 de octubre fue un momento definitorio en la victoria del Chelsea frente a Liverpool. A los 13 minutos, el ecuatoriano recibió un pase y avanzó hacia el área rival y con un remate potente y preciso abrió el marcador para su equipo. El tanto caracterizado por su calidad técnica y potencia, que impactó como un “misil” en la portería, dejando sin opciones al arquero Giorgi Mamardashvili.

¡¡¡NO SE PUEDE CREER!!! ¡INFERNAL DERECHAZO DE MOI CAICEDO AL ÁNGULO PARA EL 1-0 DE CHELSEA VS. LIVERPOOL! 📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Uz6JduFVh5 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 4, 2025

Este gol no solo le valió el reconocimiento en la prensa deportiva, sino que también fue seleccionado para competir en el Mejor Gol de Octubre. Caicedo compite con otros talentos destacados como Antoine Semenyo y Justin Kluivert del Bournemouth, Mohamed Salah del Liverpool, Nick Woltemade del Newcastle, Loum Tchaouna del Burnley y Emiliano Buendía del Aston Villa.

Cómo votar y el reconocimiento al ecuatoriano

Los aficionados pueden votar por su gol favorito ingresando en la página oficial de la Premier League. Sin embargo, el ganador no depende exclusivamente de la votación popular, ya que un panel de expertos evaluará los goles para otorgar un resultado final. La votación está abierta hasta la mañana del 3 de noviembre de 2025, y los resultados serán anunciados poco después.

Moisés Caicedo viene teniendo una temporada destacada con el Chelsea, siendo considerado uno de los mejores jugadores del club hasta ahora. Ha disputado 13 partidos en la Premier League con 11 titularidades, acumulando 998 minutos, anotando 4 goles y recibiendo 2 tarjetas amarillas. Este gol frente a Liverpool suma a los tres que lleva en el torneo inglés, siendo esta su temporada más productiva en cuanto a anotaciones.

Trayectoria y expectativas

Antes de iniciar la temporada 2025-2026, Caicedo expresó su deseo de llegar más al área para incrementar sus goles, objetivo que está cumpliendo con creces. El ecuatoriano se ha consolidado como un elemento fundamental en el mediocampo del Chelsea, aportando tanto en la recuperación como en la creación ofensiva.

Este reconocimiento a su gol contra Liverpool suma a una creciente lista de logros individuales para el volante tricolor, reafirmando su presencia en una de las ligas más competitivas del mundo. Además eleva su perfil como uno de los futbolistas sudamericanos más destacados del momento.