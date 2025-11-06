COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Deportes
Fútbol

Moisés Caicedo y Willian Pacho, nominados al equipo ideal en los premios The Best de la FIFA

Los ecuatorianos Moisés Caicedo y Willian Pacho fueron nominados por primera vez para integrarse al equipo ideal del año en los premios The Best que entrega la FIFA.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Moisés Caicedo y Willian Pacho, nominados al equipo ideal en los premios The Best de la FIFA
Moisés Caicedo y Willian Pacho, nominados al equipo ideal en los premios The Best.
Moisés Caicedo y Willian Pacho, nominados al equipo ideal en los premios The Best de la FIFA
Moisés Caicedo y Willian Pacho, nominados al equipo ideal en los premios The Best.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El mediocampista ecuatoriano Moisés Caicedo del Chelsea y el defensor Willian Pacho del Paris Saint-Germain están en la lista de nominados para el equipo ideal del año en los premios The Best. Es la primera vez que la FIFA nomina a dos jugadores ecuatorianos, gracias a sus destacadas temporadas con logros internacionales.

Perfil y logros de Moisés Caicedo

Caicedo fue incluido en la terna de mediocampistas junto a figuras mundialmente reconocidas como Jude Bellingham (Real Madrid), Pedri (Barcelona) y Enzo Fernández (Chelsea). Caicedo destacó en la temporada 2024/2025 con Chelsea, contribuyendo decisivamente al título de la Conference League y la conquista del Mundial de Clubes.

<yoastmark class=

Su solidez en el centro del campo y capacidad para el juego ofensivo y defensivo lo han consolidado como uno de los mejores mediocampistas del momento, lo que justifica su nominación como referente no solo para su club sino también para el fútbol ecuatoriano.

Trayectoria y éxito de Willian Pacho

Por su parte, Willian Pacho compite en la categoría de defensas y figura en la lista junto a defensores como Marc Cucurella (Chelsea), Antonio Rüdiger (Real Madrid) y Marquinhos (PSG). En 2025, Pacho fue parte fundamental del triplete del PSG, que ganó la Ligue 1, la Copa de Francia y su primera Champions League.

<yoastmark class=

Este logro lo convirtió en el primer ecuatoriano en alzar la ‘Orejona’, elevando su perfil internacional y fortaleciéndolo como pieza clave en la defensa del conjunto parisino y de la selección nacional.

Contexto y relevancia histórica

Esta es la primera ocasión en que dos jugadores ecuatorianos aparecen nominados para integrar el equipo ideal de la FIFA en una misma temporada, un hecho histórico para el país sudamericano. La selección que integran se basó en el desempeño desde el 11 de agosto de 2024 hasta el 2 de agosto de 2025.

Los aficionados pueden votar en la página oficial de FIFA, donde deben elegir un portero, hasta cuatro defensas, cuatro mediocampistas y tres delanteros de una lista de 88 nominados. El reconocimiento supone un gran impulso al fútbol ecuatoriano y valora la proyección internacional de los dos legionarios en Europa.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Retos de ahorro semanales fortalecen la disciplina financiera familiar

Moisés Caicedo y Willian Pacho, nominados al equipo ideal en los premios The Best de la FIFA

Parlamento de Singapur impone pena de latigazos a causantes de fraudes cibernéticos

Errores comunes al intentar pagar deudas sin tener una planificación financiera

Estados Unidos reducirá vuelos en 40 aeropuertos si el cierre del Gobierno persiste este viernes

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Retos de ahorro semanales fortalecen la disciplina financiera familiar

Moisés Caicedo y Willian Pacho, nominados al equipo ideal en los premios The Best de la FIFA

Parlamento de Singapur impone pena de latigazos a causantes de fraudes cibernéticos

Errores comunes al intentar pagar deudas sin tener una planificación financiera

Estados Unidos reducirá vuelos en 40 aeropuertos si el cierre del Gobierno persiste este viernes

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Retos de ahorro semanales fortalecen la disciplina financiera familiar

Parlamento de Singapur impone pena de latigazos a causantes de fraudes cibernéticos

Errores comunes al intentar pagar deudas sin tener una planificación financiera

Estados Unidos reducirá vuelos en 40 aeropuertos si el cierre del Gobierno persiste este viernes

Flamengo analiza medidas disciplinarias contra Gonzalo Plata tras recientes expulsiones

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO