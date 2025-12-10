Mónica Zamora inscribe candidatura única para reelección en Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo

Mónica Zamora Hernández inscribió su lista para buscar la reelección en Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo, de cara a la Asamblea General de Elecciones convocada para el 18 de diciembre de 2025, que renovará el directorio para el período 2026-2030.
El club difundió este miércoles 10 de diciembre de 2025 un recordatorio oficial de la convocatoria, firmado por la propia Zamora como presidenta y Sonia Zamora Hernández como secretaria. La asamblea se realizará a las 10h00 en las oficinas del club, ubicadas en las calles 10 de Agosto, entre Chile y 18 de Octubre.
La lista de Zamora sería la única lista
Hasta el cierre de inscripciones el 9 de diciembre, solo se registró la lista encabezada por Zamora. Los integrantes específicos de esta candidatura no han sido revelados públicamente. “Con responsabilidad y compromiso, hoy inscribimos oficialmente nuestra lista para la reelección ante el Tribunal Electoral de LDUP.
Este es un proyecto que sigue creciendo y no se detiene.Gracias a quienes confían en este camino”, expresó Zamora en redes sociales.
El padrón electoral consta de 69 socios activos habilitados, información disponible en la página web oficial del club.
Convocatoria y orden del día
La convocatoria se fundamenta en la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, su Reglamento General y los artículos 22 numeral 3, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 del Estatuto del club. El orden del día incluye: constatación del quórum, elección del directorio para 2026-2030, toma de juramento y posesión del nuevo directorio, y clausura de la asamblea.
De acuerdo con el artículo 17 del Reglamento Sustitutivo, el quórum requiere la mitad más uno de los socios con derecho a voto. En caso de no alcanzarse, se emitirá una segunda convocatoria; si persiste la ausencia, tras una hora de espera, la asamblea procederá con los presentes.
El directorio actual está integrado por Mónica Patricia Zamora Hernández (presidenta), Dorita Nathali Celi Carreño (vicepresidenta), Sonia Geoconda Zamora Hernández (secretaria) y Sergia Pamela Celi Carreño (tesorera).
Los vocales principales son Mauro Manabí Guillen Mendoza, Cristina Paulette Mendoza Mendoza, Esteban Miguel Mendoza Granizo, Denise Alejandrina Mendoza Bazurto y José Eduardo Palomeque Palomeque. Los suplentes incluyen a Ángela Yoconda Macías Rezabala, Fabricio Alejandro Zambrano Mendoza, Julio Gesner Guillen Cedeño, Geoconda Beasly Pico Alcivar y Vicenta Alexandra Santos Pinargote.
Padrón de socios de Liga de Portoviejo
|BAZURTO CEDEÑO DIMAS LEONARDO
|BELLO ZAMBRANO BYRON ANDRES
|BRAVO QUIMIS WILMER SAMIR
|BRITO PONCE JUAN EDUARDO
|CALERO ORMEÑO LUIS OSWALDO
|CARRERA DELGADO MODESTA DEL CARMEN
|CASTRO SORNOZA DAVID ALEJANDRO
|CEDEÑO ANCHUNDIA CECIBEL AGUSTINA
|CHÁVEZ PISCO JOSÉ EUGENIO
|CONCE BARCENAS MARCO ANTONIO
|CORRALES INTRIAGO ERWIN STEEVEN
|DELGADO MIELES GEOVANNY GONZALO
|DELGADO RIVADENEIRA FRANYS OLDEMAR
|EGAS VACA CÉSAR AUGUSTO
|FARÍAS DELGADO MARÍA GABRIELA
|FARÍAS MACIAS BETSY ELIZABETH
|FERNÁNDEZ GILER MARÍA GABRIELA
|FERNÁNDEZ GILER JOSE LUIS
|GILER GUERRERO MODESTA NARCIZA
|GÓMEZ RIVERA VÍCTOR ANDRÉS
|GUERRÓN ZEVALLOS SENDIC ROBESPIERRE
|GUILLEN MURILLO JORGE ISAAC
|GUILLEN CEDEÑO JULIO GESNER
|HERNÁNDEZ BUSTOS ROQUE JACINTO
|JARAMILLO CEDEÑO LEANDRO NICANOR
|JARAMILLO PINARGOTE BLANCA MARIANA
|JARAMILLO PINARGOTE ALFREDO EDELBERTO
|JARAMILLO PINARGOTE DENNYS IVAN
|LIMONGI SANTOS OSWALDO ARTURO
|LOOR PONCE ERICK FABIÁN
|LOOR PONCE LUIS FERNANDO
|MENDOZA BAZURTO DENISE ALEJANDRINA
|MENDOZA CARRERA MARÍA ALEJANDRA
|MENDOZA CARRERA VANESSA ELIZABETH
|MENDOZA CARRERA JAHAIRA VERÓNICA
|MENDOZA CEDEÑO EDISON STEVEN
|MENDOZA MENDOZA CRISTINA PAULETTE
|MENDOZA VILLAVICENCIO VÍCTOR MANUEL
|MERA VINUEZA VICENTE HERMÓGENES
|MORÁN QUIJIJE LAURA EUGELINA
|MOREIRA MENDOZA EUDÓFILO RICARTE
|MOREIRA VILLANUEVA EDDY MARTIN
|MOREJÓN PINARGOTE GEORGI IVÁN
|MOSQUERA MONCAYO SILVIA ESTEFANIA
|NAVARRETE BAZURTO MAITTE ROMINA
|PALACIOS MENDOZA LISSY ALEJANDRA
|PALACIOS SALTOS DANIEL ANDRÉS
|PAZMIÑO GUILLEN LUIS ALFONSO
|PERERO VERA XIOMARA LAIS
|QUIMIS SORNOZA GLADYS PATRICIA
|SALAVARRIA LOOR VALENTINO
|SAN ANDRÉS MOLINA CARLOS HERNÁN
|SANTOS PINARGOTE VICENTA ALEXANDRA
|SOLÓRZANO GARCÍA JOSUÉ JAIR
|SORNOZA MORÁN ANDREA SILVANA
|SORNOZA MORÁN LUIS YARDEL
|SORNOZA ZAMBRANO LUIS AMARILDO
|VALAREZO ZAMBRANO WASHINGTON HERIBERTO
|VÉLEZ MACÍAS DANIEL RIGOBERTO
|VÉLEZ MACÍAS TONY GREGORY
|VÉLEZ PICO IVÁN ARTURO
|WITTONG FERNÁNDEZ JOSÉ ANDREE
|YÉPEZ SORNOZA JUAN CARLOS
|ZAMBRANO MACÍAS DARWIN ALEXIS
|ZAMORA CEDEÑO CARLOS ELEAN
|ZAMORA HERNÁNDEZ KARLA ISABEL
|ZAMORA HERNÁNDEZ MÓNICA PATRICIA
|ZAMORA HERNÁNDEZ SONIA GEOCONDA
|ZAMORA HERNÁNDEZ MILTON VINICIO
Liga de Portoviejo logró el ascenso
Liga de Portoviejo logró el domingo 30 de noviembre el ascenso a la Serie B del fútbol ecuatoriano, tras cuatro temporadas en Segunda Categoría. Este sábado 13 de diciembre, el equipo enfrentará a Cuenca Juniors en el estadio Fernando Guerrero, de Riobamba, en la final única del Ascenso Nacional.
El club, fundado en 1969, es uno de los representativos tradicionales de Manabí y ha participado históricamente en la máxima categoría del fútbol profesional ecuatoriano.
Las elecciones se enmarcan en el proceso estatutario habitual para renovar autoridades cada cinco años, garantizando la continuidad administrativa en un año de transición competitiva tras el regreso a la Serie B.
La asamblea representa el mecanismo democrático para definir el liderazgo que guiará al club en el período 2026-2030, incluyendo la consolidación en la segunda división y posibles proyectos de infraestructura y formativas.