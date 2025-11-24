Moradores de El Placer del Toachi exigen mantenimiento vial a la Prefectura de Santo Domingo de los Tsáchilas

Moradores de la vía Placer del Toachi protestaron por el deterioro de su carretera, que no recibe mantenimiento desde hace más de dos años, afectando a 18 recintos.

Moradores de Placer del Toachi, en Santo Domingo de los Tsáchilas, realizaron un plantón la mañana de este lunes en la entrada hacia Las Mercedes, para exigir a la Prefectura el mantenimiento de la vía principal y sus ramales, deteriorados desde hace más de dos años, lo que afecta la movilidad, el transporte agrícola y la seguridad del sector.

Protesta por deterioro vial

Los habitantes cerraron la carretera como medida de presión. La comunidad sostiene que agotó solicitudes formales durante años sin obtener respuesta efectiva.

La protesta incluyó a más de 18 recintos rurales, que dependen de esta conexión para trasladar productos y ganado hacia Santo Domingo.

Los moradores afirmaron que la vía se inauguró en 2011 y desde entonces no recibe mantenimiento adecuado, lo que provoca huecos, daños mecánicos y pérdidas económicas.

Testimonios de los afectados

Amparo Castillo Torres, secretaria del recinto Praderas del Toachi, afirmó que los vecinos colaboraron incluso con dinero propio para hacer pequeños arreglos, pero la situación superó esa capacidad.

Explicó que al trasladar productos pesados por una vía dañada se rompen partes de los vehículos, lo que incrementa los gastos para los agricultores del sector.

La dirigente también preguntó por el destino del impuesto al rodaje provincial. Se trata de una tasa de 12 dólares a vehículos y 6 a motos que se paga con la matriculación.

Aseguró que no hay mantenimiento ni obras en la zona. “Estamos cansados de promesas”, señaló.

Reclamos sobre puentes y jurisdicción

Castillo denunció que el puente sobre el río Mozo, ubicado en el centro poblado, también está en riesgo.

Relató que desde 2022 la comunidad envió oficios a la Prefectura para exigir intervención, pero la entidad respondió que no existía presupuesto disponible.Con la documentación, acudieron al Municipio, que indicó que la obra corresponde a la Prefectura. Luego de nuevos oficios, la Prefectura volvió a responder que sería competencia municipal, generando confusión y falta de acciones concretas.

Transporte y economía perjudicados

Wilmer Valle, morador, indicó que el deterioro afecta la calidad de los productos agrícolas, que se maltratan durante el transporte debido a los baches de la carretera.

Señaló que los productores sostienen parte de la oferta alimentaria de la ciudad, pero no reciben apoyo adecuado para mejorar el traslado.

El último “rebacheo” oficial ocurrió hace dos años y, según Valle, se utilizó un material reciclado que se destruyó con las primeras lluvias.

Comunidades en abandono

Los sectores Florida del Toachi, Alma Lojana, Santa Rosa del Mulaute, Santa Rosa del Toachi, 18 de Noviembre y San José de Achotillo figuran entre los afectados.

Valle afirmó que las comunidades no confían en nuevas promesas electorales y esperan acciones verificables, como envío de maquinaria y planificación en el mantenimiento vial.

También denunció problemas de inseguridad, agravados porque en el área no existe una Unidad de Policía Comunitaria permanente.

Respuesta policial y gubernamental

El jefe policial Félix Solórzano indicó que se coordina un refuerzo de patrullajes rurales. Explicó que la prioridad estaba en la vía principal, pero aumentarán recorridos en los recintos a petición ciudadana.

Al lugar llegó el gobernador Miguel Quezada, quien se comprometió a gestionar la atención del problema ante la Prefectura.

Además anunció que personal del Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) realizará un recorrido para evaluar el estado de la vía, construida en la administración de Geovanny Benítez y sin intervención reciente.

Reunión prevista con la Prefectura

La Prefectura informó que esta tarde se llevará a cabo una reunión con los moradores para atender los reclamos y coordinar acciones.

Los habitantes esperan que esta cita sea el primer paso real para mejorar la movilidad, seguridad y economía de los recintos afectados.

Las comunidades mantienen su posición: si no llegan respuestas concretas, volverán a manifestarse como vía de presión institucional.