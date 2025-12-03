Moradores denuncian afectación por cambio de ruta de buses en la Lotización Trabajadores Unificados

El retiro de la línea de buses 9B en Santo Domingo causa polémica. Moradores de la Lotización Trabajadores Unificados denuncian afectaciones por el retiro de la línea 9B, que dejó al sector con una sola ruta urbana disponible.

Los moradores de la Lotización Trabajadores Unificados denunciaron que desde el lunes enfrentan serias dificultades de movilidad tras el retiro de la línea 9B de Transmetro, una decisión de la EPMT adoptada por “procesos técnicos y sociales”.

Los vecinos indicaron que la línea 9B, que circulaba cada 15 minutos por la calle Catacocha y llegaba hasta Los Naranjos, dejó de operar en el sector. Esta medida redujo la oferta de transporte y aumentó los tiempos de espera.

La Empresa Pública Municipal de Tránsito confirmó el cambio y señaló que responde a evaluaciones internas. La resolución dejó a la comunidad dependiendo únicamente de la línea 8A, cuyo intervalo de paso resulta más largo.

En horas pico, las paradas presentan una alta concentración de usuarios que esperan unidades que llegan llenas. La falta de disponibilidad afecta las rutinas de estudiantes y trabajadores.

Preocupación por paradas llenas y unidades copadas

Los moradores relataron que en los horarios de ingreso y salida de clases la congestión en las paradas es evidente. Además, indicaron que la única línea que circula suele llegar con ocupación máxima.

El vecino Jesúa Nabia aseguró que desde el lunes “no hay buses” adicionales para suplir la ruta retirada. Explicó que los usuarios pueden esperar entre 20 y 45 minutos. Esta situación complica el traslado hacia el centro y otros sectores de la ciudad.

Nabia señaló que los fines de semana el intervalo de paso se extiende aún más. La comunidad insiste en que la eliminación de la 9B dejó a la zona con un servicio insuficiente.

Impacto directo en estudiantes y trabajadores

Los residentes expresaron preocupación por los estudiantes de la Unidad Educativa Emilio Estrada, quienes dependen del transporte urbano para asistir a clases. Indican que muchos menores deben caminar largas distancias desde las seis de la mañana.

El morador Iván Molina afirmó que “los más afectados son los niños”, por lo que pidió que el bus regrese al barrio Libertador. Considera urgente restablecer el recorrido para reducir riesgos y mejorar la movilidad.

Los habitantes insisten en que el retiro de la ruta incrementa la vulnerabilidad de los estudiantes y retrasa la llegada de trabajadores a sus labores diarias.

EPMT justifica la decisión del retiro de la línea 9B en Santo Domingo

El subdirector de Tránsito de la EPMT, Álex Gavilánez, explicó que la modificación del recorrido se basó en “informes técnicos y levantamientos de campo”. Según la institución, se aplicaron encuestas que respaldan la decisión.

Gavilánez aclaró que la comunidad no quedó sin servicio, ya que la ruta 8A fue extendida. Sin embargo, reconoció que “faltó socialización” previo al cambio y anunció reuniones informativas con los vecinos.

La autoridad indicó que la entidad recibirá observaciones de los moradores para evaluar ajustes futuros. Con ello, buscan mejorar la movilidad y reducir las molestias generadas por la modificación.