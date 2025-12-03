Mr. Nawat presentó una denuncia penal contra Fátima Bosch, Miss Universo 2025, por difamación

El empresario Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Universo Tailandia y conocido mediáticamente como Mr. Nawat (Abreviatura de míster/señor), presentó una denuncia penal contra la mexicana Fátima Bosch.

La demanda contra la ganadora de Miss Universo 2025 es por el presunto delito de difamación y fue planteada el 12 de noviembre, en Bangkok. Sin embargo, esta acaba de salir a la luz para ampliar la polémica en torno al certamen de belleza.

La denuncia contra la nueva Miss Universo

A través de la cuenta de Facebook de Miss Universo Tailandia se publicó un comunicado este miércoles, 3 de diciembre de 2025, donde se hizo pública la denuncia contra Fátima.

De acuerdo al comunicado, la acción legal se dio tras el incidente del pasado 4 de noviembre, donde Mr. Nawat reprendió a la entonces candidata del Miss Universo por no cumplir con una obligación promocional. Esto provocó un intercambio de palabras entre ambos, con la mexicana asegurando que el empresario la llamó “tonta”.

Según el informe, Nawat no usó esa palabra. “Deseamos reafirmar que el Sr. Nawat Itsaragrisil nunca llamó ‘tonta’ a la Sra. Fátima Bosch. Lo que dijo fue ‘daño’, lo cual se escucha claramente en las grabaciones de voz que ya han circulado ampliamente en diversas plataformas (…) Sin embargo, cuando la Sra. Fátima Bosch Fernández salió de la sala, inmediatamente hizo una falsa acusación ante los medios, afirmando públicamente lo contrario. Incluso después de enterarse de los hechos, no se disculpó con el Sr. Nawat Itsaragrisil. En cambio, continuó acusándolo falsamente en múltiples entrevistas, aparentemente para beneficio propio y para justificarse durante la competencia, tras la cual finalmente fue coronada Miss Universo, como todos saben”, precisa el comunicado.

Advierte con tomar más medidas legales

Debido a estas acciones, Nawat presentó la denuncia en la comisaría de Watphrayakhrai, al sur de Bangkok. “Además, a pesar de ostentar el cargo, la Sra. Fátima Bosch ha seguido concediendo entrevistas que tergiversan el incidente, difamando repetidamente al Sr. Nawat en diversos medios de comunicación”, se añadió.

El comunicado advierte que, si se detectan más difamaciones, se tomarán “acciones legales pertinentes con todo el rigor de la ley”. Además, solicita a los medios abstenerse de “cooperar con las falsas acusaciones” de Fátima o amplificarlas, bajo riesgo de ser considerados “cómplices de la difamación” y enfrentar acciones judiciales.

Un polémico certamen Miss Universo

La 74ª edición de Miss Universo, celebrada en Bangkok del 14 al 20 de noviembre, atrajo atención por sus escándalos, incluyendo este altercado y acusaciones de fraude en la coronación de Fátima Bosch.

La Organización Miss Universo, a través de su presidente Raúl Rocha, criticó el comportamiento de Nawat de manera pública. Pese a la tensión, Bosch y Nawat posaron juntos post-coronación.

Hasta el momento, Fátima Bosch, Raúl Rocha, ni Nawat Itsaragrisil han dado declaraciones personales sobre esta nueva controversia.