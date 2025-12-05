Muere decapitado el influencer indio Prince Patel en un accidente de moto a alta velocidad

El influencer Prince Patel, conocido en redes como PKR Blogger, falleció en un accidente de tránsito mientras conducía una motocicleta KTM Duke a alta velocidad en Surat, estado de Gujarat, en India. El siniestro ocurrió cuando descendía un tramo elevado y terminó impactando contra un separador vial, según reportes policiales citados por medios locales. El joven tenía 18 años y, de acuerdo con las primeras indagaciones, no llevaba casco.

El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad ubicada en el sector cercano a Breadliner Circle, en el área de Khatodara, lo que permitió observar la secuencia del impacto y la reacción de testigos que se aproximaron tras el choque.

Medios indios informaron que Patel habría circulado a una velocidad aproximada de 140 km/h, dato que coincide con registros y publicaciones previas en las que el joven mostraba contenido de conducción rápida para sus seguidores.

Cámaras, investigación y primeros datos oficiales

Las autoridades iniciaron un proceso para reconstruir de forma técnica cómo ocurrió el accidente. La Policía registró el caso como un siniestro fatal y trabaja con los videos y los elementos del lugar para precisar la dinámica del choque.

De acuerdo con los reportes preliminares, el joven perdió el control al descender del paso elevado, y la motocicleta terminó contra la franja divisoria de la vía. La fuerza del impacto provocó lesiones mortales y la muerte fue inmediata.

La investigación también busca descartar otros factores asociados a la ruta, el tráfico del momento o posibles conductas de riesgo vinculadas a la grabación de contenido para redes sociales.

Quién era el influencer PKR Blogger

Prince Patel era una joven figura de redes sociales que había ganado notoriedad por su afición a las motocicletas y por publicar videos y fotografías de su vehículo en distintos entornos urbanos.

Los medios que cubrieron el caso señalan que el influencer era popular entre adolescentes y fanáticos del motociclismo, y que en varias de sus publicaciones destacaba el desempeño de su KTM, a la que incluso había dado un apodo.

Tras confirmarse su muerte, el hecho generó numerosas reacciones en plataformas sociales, donde usuarios expresaron condolencias y compartieron mensajes relacionados con la importancia del respeto a los límites de velocidad y el uso permanente del casco.

Seguridad vial y repercusión del caso

El accidente de Patel se difunde en un contexto en el que India y otros países han intensificado campañas de prevención por siniestros de motociclistas, especialmente entre jóvenes.

En este caso, los datos publicados por la prensa subrayan dos elementos relevantes: la alta velocidad reportada y el uso de la moto sin casco, aspectos que suelen estar asociados a mayor riesgo de lesión fatal en accidentes viales.

La confirmación de avances oficiales del proceso investigativo dependerá de los informes policiales y periciales que se emitan tras el análisis completo de los registros de video y del entorno del siniestro.