Muere el actor ecuatoriano Conrado Osorio, a los 49 años de edad

El actor ecuatoriano Conrado Osorio murió el reciente jueves, 27 de noviembre de 2025, en Medellín, Colombia.

Su hermano, el periodista deportivo Jhon Jairo Osorio, confirmó el hecho a través de un mensaje publicado en redes sociales. “Te voy a extrañar, pero sobre todo te voy a recordar feliz… La vida me premió con un hermano que fue un parcero, un cómplice, un amigo, un confidente y un referente. Buen viaje”, escribió.

La lucha de Conrado Osorio

La estrella televisiva residía en Medellín desde hace varios meses, ya que en esa ciudad recibía tratamiento médico por un cáncer de colon diagnosticado en 2023.

Desde mayo pasado, Osorio compartió abiertamente su proceso médico. En un video publicado en sus redes mostró los efectos de la quimioterapia y radioterapia: pérdida de cabello y peso notable. “No han sido días fáciles… Yo le pido a Dios todos los días paciencia primero y fortaleza”, expresó en esa ocasión.

Posteriormente informó que el cáncer había comprometido otras zonas del cuerpo y que algunos procedimientos se retrasaron por trámites administrativos con su seguro médico.

El 26 de octubre, mientras celebraba su cumpleaños número 49 hospitalizado, publicó un video agradeciendo a Dios, su familia, amigos y a quienes le enviaron oraciones por su recuperación. Ayer, esa lucha llegó a su fin, sumiendo en el dolor a sus seres queridos y admiradores.

Trayectoria artística entre tres países

Conrado Osorio nació en Ecuador, pero desarrolló la mayor parte de su carrera en Colombia y México. Sus inicios fueron en el teatro de Medellín a principios de los años noventa.

En 1999 viajó a México y logró su primer papel relevante en la serie juvenil Clase 406 (2002-2003). Ese proyecto le abrió puertas en Televisa y participó en telenovelas como Amarte es mi pecado (2004), Barrera de amor (2005), Duelo de pasiones (2006), Pasión (2007), En nombre del amor (2008-2009) y La fea más bella (2006), entre otras.

Su hermano cerró el mensaje de despedida diciendo: “Me siento orgulloso de ti, de tus películas, de tus terquedades, de tus regaños y de tus enseñanzas. La diste toda”.

Duelo en el mundo televisivo

La muerte de Conrado Osorio ha sido recibida con dolor en el mundo televisivo, entre sus excompañeros de trabajo y sus seguidores.

Su deceso es considerado prematuro por su edad, aunque llegó tras un duro proceso médico contra el cáncer. Esto ha sido destacado por personalidades en redes sociales.

Su hermano informó en Instagram que esta tarde, a las 15h00, se realizará una misa fúnebre en honor al actor. Esta tendrá lugar en la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, de Medellín.

El periodista deportivo, en su post, también dio a conocer que su familia eligió la cremación para Conrado Osorio.