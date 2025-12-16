Muere el legendario actor Anthony Geary tras una cirugía programada

El actor Anthony Geary, conocido por interpretar a Luke Spencer en la telenovela estadounidense Hospital General (1963), falleció el reciente domingo 14 de diciembre de 2025 en Ámsterdam (Países Bajos), a los 78 años de edad.

El deceso del legendario intérprete, ganador de ocho premios Daytime Emmy, fue confirmado por su esposo, Claudio Gama.

Dolor por la muerte de Anthony Geary

Gama expresó que la noticia causó conmoción en la familia y amigos del intérprete. “Fue un shock para mí, nuestras familias y nuestros amigos. Durante más de 30 años, Tony ha sido mi amigo, mi compañero, mi esposo”, señaló.

La muerte del icónico actor se dio por complicaciones derivadas de una cirugía programada, realizada tres días antes.

ABC, cadena televisiva que transmitió Hospital General, emitió un comunicado lamentando este suceso. “Estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento de Anthony Geary, cuya interpretación de Luke Spencer ayudó a definir Hospital General y la televisión diurna”, precisó.

Genie Francis, su eterna compañera en pantalla, también expresó su dolor por la partida de quien consideró un “potente” colega.

La noticia ha generado numerosas reacciones en la comunidad de seguidores de las telenovelas, que recuerdan su contribución al género.

Un ícono de la televisión diurna

Anthony Geary se unió a Hospital General en 1978 como Luke Spencer, un personaje inicialmente secundario que se convirtió en protagonista gracias a su química con Genie Francis, quien interpretaba a Laura Webber.

La pareja ficticia, conocida como Luke y Laura, marcó un hito en la historia de las telenovelas. Su relación, que comenzó con tramas controvertidas, evolucionó hacia una de las superparejas más populares de la televisión.

Geary interpretó el rol de manera intermitente hasta 2015, con un cameo en 2017, acumulando casi 2.000 episodios en la telenovela de ABC.

El episodio histórico que rompió récords

La boda de Luke y Laura, emitida el 16 de noviembre de 1981, atrajo a 30 millones de espectadores, convirtiéndose en el episodio más visto de una telenovela diurna en la historia.

El capítulo contó con la participación especial de la actriz Elizabeth Taylor como Helena Cassadine, y consolidó a Geary y Francis como figuras de la cultura popular estadounidense.

Anthony Geary, un premiado actor

A lo largo de su carrera, Geary recibió 17 nominaciones al Daytime Emmy en la categoría de mejor actor principal, ganando el premio en ocho ocasiones (1982, 1999, 2000, 2004, 2006, 2008, 2012 y 2015), un récord en esa categoría.

Antes de Hospital General, participó en producciones teatrales y telenovelas como The Young and the Restless y Bright Promise.

Tras su retiro, Anthony Geary se mudó a Ámsterdam con su esposo Claudio Gama, con quien mantenía una relación desde 1995 y se casó en 2019.