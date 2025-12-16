Muere un bebé palestino de dos semanas por las bajas temperaturas en la Franja de Gaza

Un bebé palestino de dos semanas murió este martes, 16 de diciembre de 2025, a causa de las bajas temperaturas en la Franja de Gaza, azotada durante los últimos días por la tormenta polar ‘Byron’.

Esta, ha afectado especialmente a los cientos de miles de desplazados que viven en situación precaria en medio de la destrucción causada por la ofensiva lanzada por el Ejército de Israel, en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023.

Bebé estuvo hospitalizado en la Franja de Gaza

El Ministerio de Sanidad gazatí indicó que el fallecido es Mohamed Jalil abú al Jair, ingresado hace dos días en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Gaza debido a la gravedad de su estado.

El menor falleció durante la jornada de este martes, pese a los esfuerzos médicos, informó el diario palestino ‘Filastin’.

El paso de ‘Byron’ deja más de una decena de muertos en el enclave. En el lugar, más de 27.000 familias han quedado a la intemperie al ver sus tiendas de campaña arrastradas por las inundaciones.

UNICEF alertó que miles de niños corren grave peligro

A fines de noviembre, el fondo de la ONU para la infancia, UNICEF, indicó que casi 9.300 niños y niñas menores de cinco años de Gaza padecían desnutrición aguda, teniendo una vulnerabilidad extrema ante las duras temperaturas que llegarían con el invierno al enclave palestino.

La estación, avisó UNICEF, traería consigo la “propagación de enfermedades y aumenta el riesgo de muerte entre la infancia”.

La cifra actual de niños con desnutrición aguda declarada por UNICEF puede ser inferior a los cifra inferior a los 11.746 niños de septiembre y los 14.363 de agosto, pero esta tendencia a la baja por la entrada de ayuda no quita que octubre siga marcando una de las tasas de ingresos mensuales más altas registradas, casi cinco veces superior a la de febrero de 2025, durante el alto el fuego anterior.

“A pesar de los avances, miles de niños y niñas menores de cinco años siguen sufriendo desnutrición aguda en Gaza. Mientras que muchos más carecen de refugio, saneamiento y protección adecuados contra el invierno”, dijo entonces Catherine Russell, directora ejecutiva de UNICEF.

“Demasiados niños en Gaza continúan padeciendo hambre, enfermedades y exposición al frío, condiciones que ponen en riesgo sus vidas. Cada minuto cuenta para proteger a estos niños”, añadió.

Familias desplazadas en Franja de Gaza

Con la llegada del invierno, miles de familias desplazadas permanecen en refugios improvisados sin ropa de abrigo, mantas ni protección contra las inclemencias del tiempo. Mientras que las fuertes lluvias han arrastrado desechos y aguas residuales debido a las inundaciones hasta zonas pobladas.

A causa de las malas condiciones sanitarias, el hacinamiento y el acceso limitado al agua potable, las enfermedades se propagan rápidamente y afectan desproporcionadamente a los niños pequeños.

La combinación de desnutrición y enfermedad es especialmente letal: cada condición acelera y empeora la otra. Además, las bajas temperaturas aumentan drásticamente las necesidades energéticas del cuerpo. Esto, pone a los niños desnutridos, que carecen de reservas de grasa y músculo, en grave riesgo de hipotermia.

Unicef llamó a la entrada del transporte de la ayuda humanitaria a través de todas las rutas de suministro viables. El objetivo es “favorecer la entrada urgente, a gran escala, de una amplia gama de suministros vitales“.