Muere una niña de dos años tras caer a un río con pirañas, en Brasil

Una niña de dos años, identificada como Clara Vitória, murió luego de caer a un río y ser atacada por pirañas en la ciudad de Coari, en el estado de Amazonas, informaron autoridades policiales.

El hecho ocurrió cuando la menor se encontraba sola y caminando fuera de su vivienda, ubicada a la orilla de un río en una zona ribereña de Coari. De acuerdo con los primeros reportes, el lugar no contaba con protecciones de seguridad que evitaran la caída accidental de la niña al agua.

Según la información preliminar, la niña cayó al río a través de un agujero existente en una estructura flotante. Esta estaba destinada a la futura construcción de un baño. Dicho espacio no tenía barandas, cerramientos ni señalización preventiva.

Los padres de la menor se percataron de la situación al notar su ausencia. De inmediato se dirigieron al río e ingresaron al agua para buscarla, logrando encontrarla minutos después del accidente.

Intento de rescate y fallecimiento de la niña

Tras localizar a la niña, los familiares consiguieron sacarla del río y solicitar ayuda. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, la menor no logró sobrevivir a las lesiones sufridas durante el ataque.

De acuerdo con los informes iniciales, la mayoría de las heridas provocadas por las pirañas se concentraron en el cuello, lo que habría agravado su estado de salud. Las autoridades no han brindado mayores detalles médicos, a la espera de los resultados forenses.

El cuerpo de la menor fue trasladado al Instituto Médico Legal para la realización de los procedimientos correspondientes, mientras que el caso fue formalmente registrado ante la policía.

Investigación en curso

Las autoridades policiales informaron que se abrió una investigación para determinar las circunstancias exactas del hecho, incluyendo las condiciones de la estructura desde la que cayó la menor y la posible existencia de negligencia en las medidas de seguridad del lugar.

Hasta el momento, no se han anunciado responsabilidades ni sanciones, y se espera que los informes técnicos y forenses permitan establecer si el sitio cumplía con las condiciones mínimas de protección, especialmente considerando la presencia de menores.

El caso ha generado conmoción en la comunidad local, donde vecinos han expresado su preocupación por la seguridad en las zonas ribereñas.

Contexto de riesgo en zonas amazónicas

Coari es una ciudad ubicada en una región atravesada por ríos, donde muchas viviendas se construyen sobre plataformas flotantes o estructuras de madera, cercanas al agua. Estas condiciones, sumadas a la presencia de fauna silvestre, representan riesgos constantes, especialmente para niños.

Las autoridades han reiterado en diferentes ocasiones la necesidad de implementar barreras físicas, cerramientos y supervisión permanente, sobre todo en áreas donde el acceso al río es directo.

Este tipo de accidentes pone en evidencia las dificultades de infraestructura y prevención en comunidades ribereñas del Amazonas.

Antecedentes de ataques de pirañas

No es la primera vez que se registran ataques de pirañas en Brasil. Hace algunos meses, estos peces atacaron a una niña de nueve años mientras se encontraba de picnic con su madre a la orilla de un lago.

En ese caso, la menor, identificada como Yasmin Luis Vieira, había introducido los pies en el agua para refrescarse cuando fue mordida por los peces, lo que le provocó la pérdida de los dedos de uno de sus pies.

La madre de la niña, Janaina Luis Pereira, denunció que el lugar era de acceso libre, sin costo de entrada y con muy poca señalización, además de carecer de barreras de protección para los visitantes.

Llamado a la prevención

Casos como estos han reactivado el debate en Brasil sobre la seguridad en áreas naturales de uso residencial y recreativo, especialmente en regiones donde habitan especies potencialmente peligrosas.

Las autoridades recomiendan extremar las medidas de prevención, reforzar la infraestructura de seguridad y garantizar la supervisión constante de menores en zonas cercanas a ríos y lagos.