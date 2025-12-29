Mueren 16 personas en un incendio en una residencia de mayores en Indonesia

Al menos 16 personas murieron la noche del domingo tras un incendio registrado en una residencia para personas mayores en la ciudad de Manado, capital de Célebes del Norte, Indonesia, según confirmaron autoridades policiales, que investigan las causas del siniestro.

De acuerdo con información oficial, el incendio se produjo durante la noche y afectó de forma directa a las instalaciones donde residían personas adultas mayores. El siniestro generó una rápida movilización de los equipos de emergencia y bomberos, quienes trabajaron para controlar las llamas y evacuar el lugar.

El portavoz de la Policía de Célebes del Norte, Alamsyah Hasibuan, informó que los cuerpos recuperados fueron trasladados al Hospital Bhayangkara, donde se realizan los procesos de identificación. Las autoridades señalaron que existe coordinación con las familias de las víctimas para el reconocimiento formal.

Hasta el momento, no se ha detallado la identidad de las personas fallecidas ni el número exacto de residentes que se encontraban en el inmueble al momento del incendio. Las autoridades indicaron que esta información se dará a conocer una vez concluyan los procedimientos forenses.

Respuesta de los equipos de emergencia

Los bomberos lograron extinguir el incendio cerca de una hora después de que se declarara la emergencia, según los reportes preliminares. Durante ese tiempo, se desplegaron varias unidades para evitar la propagación del fuego a estructuras cercanas.

Las autoridades locales señalaron que la complejidad del incendio estuvo relacionada con la infraestructura del inmueble y con la necesidad de realizar evacuaciones cuidadosas, debido a la condición de los residentes. No se han confirmado, hasta ahora, cifras oficiales de personas heridas.

Una vez controlado el fuego, los equipos de emergencia aseguraron la zona para permitir el ingreso de peritos y personal especializado, quienes iniciaron las labores de inspección técnica del lugar afectado.

Investigación en curso

La Policía de Indonesia confirmó que se ha abierto una investigación formal para determinar las causas del incendio. Por el momento, las autoridades indicaron que no se cuenta con información concluyente sobre el origen del fuego.

Peritos especializados analizan las condiciones eléctricas, estructurales y de seguridad del inmueble, como parte de los protocolos habituales en este tipo de incidentes. Los resultados de estas pericias serán clave para establecer responsabilidades, en caso de que existan.

El portavoz policial subrayó que cualquier información adicional será comunicada de manera oficial conforme avance el proceso investigativo, con el objetivo de evitar especulaciones.

Contexto del suceso que conmociona a Indonesia

Manado es la capital de la provincia de Célebes del Norte, ubicada en el centro de Indonesia. En esta región, las autoridades han reforzado en los últimos años las normas de seguridad en establecimientos de atención a poblaciones vulnerables, como personas adultas mayores.

Este incendio se suma a otros siniestros registrados en diferentes puntos del país, lo que ha llevado a las autoridades a reiterar la importancia del cumplimiento de los protocolos de prevención y respuesta ante emergencias en centros residenciales.

Las autoridades locales expresaron que continuarán informando sobre el avance de la investigación y los procedimientos administrativos relacionados con este hecho, considerado uno de los más graves ocurridos recientemente en la provincia.