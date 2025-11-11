COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Mundo
Asia

Mueren doce personas tras un atentado suicida cerca de un tribunal de Pakistán

Al menos doce muertos en un atentado en Pakistán. Un grupo armado ya se atribuyó la autoría del violento hecho.
Mueren doce personas tras un atentado suicida cerca de un tribunal de Pakistán
El atacante hizo estallar un vehículo policial que estaba aparcado.
Mueren doce personas tras un atentado suicida cerca de un tribunal de Pakistán
El atacante hizo estallar un vehículo policial que estaba aparcado.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Al menos doce personas murieron y más de veinte resultaron heridas este martes a causa de un atentado suicida perpetrado cerca de un tribunal en la capital de Pakistán, Islamabad, según confirmaron las autoridades.

Así fue el atentado en la capital de Pakistán

El ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, detalló en una rueda de prensa que el atentado se produjo sobre las 12h39 (hora local) y que el atacante colocó explosivos en un vehículo policial aparcado frente a un tribunal de distrito.

Primero intentó entrar al tribunal, pero al no lograrlo, atacó el vehículo”, explicó. Agregó que que las autoridades abrieron ya una investigación y que los responsables del ataque serían llevados ante la justicia, según informó la cadena Geo TV.

Las autoridades enviaron al lugar un refuerzo de seguridad, así como expertos para analizar la escena de la explosión. En el lugar habría sido localizada la cabeza decapitada del terrorista suicida, si bien por ahora no hay detalles sobre su posible identidad.

Los autores del ataque

El grupo armado Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes, reivindicaron el ataque. “Los ataques contra quienes imponen, implementan o protegen leyes no islámicas en Pakistán continuarán hasta la completa implementación de la sharía en el país”, reza el mensaje difundido por varios canales de propaganda.

El ministro de Defensa paquistaní, Jawaja Asif, señaló en un mensaje publicado en la red social X que el país está “en estado de guerra” y que el conflicto no solo “se limita a la frontera entre Pakistán y Afganistán o a zonas remotas de Baluchistán”.

“Esta es una guerra que afecta a todo Pakistán”, recalcó el ministro, agregando además que “las autoridades afganas pueden detener el terrorismo”, si bien “llevar esta guerra a Islamabad es un mensaje por parte de Kabul”.

Por su parte, el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, condenó el ataque, orquestado, según él, por grupos armados respaldados por India que operan desde territorio afgano. “Continuaremos luchando contra el flagelo del terrorismo”, indicó en un comunicado.

Tropas de Pakistán frustraron otro ataque

Esto se produce un día después de que las tropas paquistaníes frustraron un ataque contra un campus militar, el Cadet College Wana, ubicado en el distrito de Waziristán Sur, en unos hechos que se saldaron con la vida de dos terroristas.

El Ejército paquistaní ya acusó directamente a India de estar detrás de un atentado perpetrado el 21 de mayo contra un autobús escolar en Baluchistán, suceso que se saldó con la muerte de cinco personas, entre ellas tres niños. Sin embargo, Nueva Delhi cargó contra Islamabad por estas palabras y se distanció del ataque.

Estos cruces de declaraciones tienen lugar en pleno aumento de la tensión entre los dos países. Estos protagonizaron en mayo un intercambio de ataques en el marco de su disputa por la región de Cachemira.

