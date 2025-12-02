Mujer de 64 años muere tras ataque de un ciervo que rescató y trató de domesticar

La policía del condado de Belmont confirmó que Jodi Proger, una mujer con más de 12 años de experiencia rehabilitando venados de cola blanca, fue hallada sin vida dentro del área cercada destinada al cuidado de los animales. Su cuerpo fue encontrado luego de que agentes ingresaran al recinto, lo que solo fue posible tras abatir a un ciervo que mostraba conducta agresiva e impedía el acceso.

De acuerdo con los reportes preliminares, los oficiales acudieron al domicilio tras recibir un aviso. A su llegada, se encontraron con un venado que bloqueaba la entrada al recinto. Los agentes señalaron que dispararon al animal ante el riesgo que representaba y para poder auxiliar a la víctima, quien ya se encontraba sin signos vitales.

La policía indicó que la causa exacta de las heridas que provocaron la muerte de Proger no fue especificada públicamente. Sin embargo, confirmó que se trató de un ataque dentro de un espacio cerrado utilizado para rehabilitación animal.

Un intento fallido de rescate previo al ingreso policial

Medios locales, entre ellos The Sun, informaron que familiares de Proger intentaron entrar al recinto antes de la llegada de los agentes. No obstante, la presencia del ciervo suelto dentro del área cercada les impidió acercarse.

El incidente ocurrió en la propiedad donde Proger residía, un predio de aproximadamente dos hectáreas en el que convivía y atendía a varios venados heridos o huérfanos. La mujer se había ganado el reconocimiento en el área por su labor de rescate y rehabilitación de fauna silvestre.

Los informes señalan que la víctima estaba sola en la vivienda al momento del ataque, según detalló posteriormente su hija.

Más de una década dedicada a la rehabilitación de venados

La trayectoria de Proger comenzó en 2013, cuando presenció un accidente en el que un venado murió atropellado. En una entrevista citada por The Sun, relató que tomó la decisión de rescatar al cervatillo sobreviviente, al que llamó Wheezer. Ese hecho marcó el inicio de su trabajo con animales silvestres.

Con el paso del tiempo, Proger habilitó un espacio más amplio donde albergaba a varios venados de cola blanca en proceso de recuperación. Su labor era reconocida por vecinos y voluntarios que colaboraron en distintos momentos con la atención de los animales.

La familia de Proger aclaró públicamente que Wheezer no fue el responsable del ataque, ya que el cervatillo rescatado 12 años atrás convivía con otros animales dentro del mismo predio.

Reacciones familiares y confirmación del incidente

Tras el fallecimiento, Jennifer Bryan, hija de la víctima, publicó mensajes en redes sociales en los que desmintió la participación de Wheezer. “Wheezer NO mató a mi madre”, escribió, citada por medios estadounidenses. También indicó que su madre “conocía los riesgos de rehabilitar venados”.

La hija explicó además que Proger estaba sola al momento del incidente y que el área cercada albergaba a varios ciervos. Las autoridades no han informado cuántos animales permanecen actualmente en el recinto ni si alguno presentaba comportamientos inusuales antes del ataque.

La Oficina del Sheriff de Belmont County continúa investigando las circunstancias del hecho para determinar cómo se produjo la agresión y si existían antecedentes de comportamiento violento entre los animales al cuidado de la víctima.