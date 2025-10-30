Mujer es sentenciada a 20 años de cárcel por ordenar el asesinato de sus padres, hermanos y sobrino

Yesenia Ivón C.C. fue sentenciada a 20 años de prisión por el asesinato de casi toda su familia, el cual se registró el 3 de julio de 2022 en un predio común donde tenían varias viviendas.

El hecho, ahora ya con sentencia, conmocionó a Veracruz, México, por la frialdad de la mujer al atentar contra sus padres, hermanos, cuñada y sobrino.

De acuerdo a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, la sentenciada ordenó los crímenes para adueñarse del patrimonio familiar. Su hijo, una sobrina y ella fueron los únicos sobrevivientes de la matanza.

Le abrió la puerta a los sicarios para el múltiple asesinato

La Fiscalía recordó que el caso se registró “en un predio que comprende tres viviendas, Yesenia Ivón abrió la puerta de entrada hacia la vía pública a hombres armados, quienes agredieron a los residentes.

De acuerdo a la entidad, los implicados realizaron el ataque con armas de fuego y un arma blanca, ocasionándoles diversas lesiones que les privaron de la vida.

Las primeras versiones señalaban que Yesenia Ivonne se había salvado de una agresión y que logró proteger a su hijo y una sobrina. Sin embargo, la mujer fue detenida el 2 de agosto de 2022 tras las investigaciones.

Cabe destacar que, al momento de su captura, la acusada estaba embarazada y dio a luz días después en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz.

Un crimen motivado por la ambición

La familia se dedicaba a la venta de carnes y tenía más de 15 años de residencia en Veracruz. Según se conoció, administraban varias carnicerías, por lo que la mujer habría ordenado el crimen con el objetivo de adueñarse de los negocios. Así como de otras propiedades familiares.

Las personas asesinadas, así como su vínculo familiar con la sentenciada, fueron:

Padre: José Luis, de 63 años.

Madre: María Concepción, de 61.

Hermano: Óscar, de 43.

Hermano: Mario Alberto, de 39.

Hermana: María de la Luz, de 45.

Cuñada: Yuridia Edith, de 45.

Sobrino: un menor de 15.

Apelarán sentencia por asesinato múltiple

Tras la publicación del fallo, tanto la defensa como los representantes de las víctimas anunciaron su intención de presentar recursos de apelación.

De su parte, la familia de las víctimas busca una pena mayor para Yesenia Ivón. Y es que a la mujer se la declaró culpable de homicidio calificado, lo que puede derivar en una condena de hasta 70 años de prisión.

La familia exige una sentencia proporcional a la gravedad del crimen y los daños irreparables que dejó.

Por otra parte, se desconoce quiénes fueron los perpetradores de la matanza, ya que la mujer es la único procesada en el caso.