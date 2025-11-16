Multas en el referéndum y consulta popular 2025: estos errores te costarán cientos o miles de dólares

Los ecuatorianos deberán cumplir una serie de obligaciones durante el referéndum y consulta popular 2025. Quienes no lo hagan enfrentarán multas económicas determinadas por el Código de la Democracia. Estas disposiciones aplican tanto a residentes en el país como a ciudadanos que viven en el exterior.

Las sanciones buscan garantizar el correcto desarrollo del proceso electoral, por lo que el Consejo Nacional Electoral (CNE) recordó que existen faltas leves, graves y muy graves, cada una con un valor específico según la infracción cometida.

Multas por no votar este 16 de noviembre en el referéndum y consulta popular 2025

La primera multa en el referéndum y consulta popular 2025 corresponde a quienes no acudan a votar, una obligación establecida para ciudadanos entre 18 y 64 años. La sanción equivale al 10 % del salario básico unificado, que actualmente representa $47.

No integrar una Junta Receptora del Voto

Además del voto obligatorio, se aplicarán sanciones a quienes hayan sido designados como miembros de Juntas Receptoras del Voto (JRV) y no cumplan con su labor.

En estos casos, la multa alcanza el 15% del salario básico unificado, es decir, $70,50. Si la persona abandona su puesto durante la jornada electoral, la sanción puede subir de $2.820 a $4.700, además de la suspensión de sus derechos de participación hasta 6 meses, al ser considerada falta muy grave.

Por hacer campaña

El CNE recordó que el silencio electoral debe respetarse sin excepción. Hacer campaña, difundir propaganda pagada o inducir el voto durante este período puede costar $235.

Asimismo, las organizaciones políticas que incumplan las reglas de promoción electoral durante el referéndum y consulta popular 2025 pueden recibir sanciones superiores.

Otras multas durante el referéndum y consulta popular 2025

Durante la jornada electoral también se aplican sanciones específicas. La multa por infringir la Ley Seca es de $235, valor que se repite para quienes porten armas sin justificación.

Tomar fotografías de la papeleta electoral es una falta muy grave y puede generar sanciones que van desde $5.170 hasta $23.500, según lo establecido en el Código de la Democracia.

Asimismo, se sanciona con $235 a quienes ingresen a los recintos electorales o voten en estado de embriaguez, así como a quienes provoquen alteraciones o disturbios dentro o fuera de los centros de votación.

Cómo justificar una falta para evitar la multa

Los ciudadanos que no puedan cumplir sus obligaciones en el referéndum y consulta popular 2025 podrán justificar su ausencia a través del portal oficial del CNE. Entre las causas válidas están problemas de salud, viajes imprevistos, desastres naturales o impedimentos legalmente comprobables.

Las justificaciones deben presentarse en los días posteriores al referéndum y consulta popular 2025, y una vez validadas, permiten evitar el pago de las multas. En caso de no hacerlo, la sanción quedará registrada en el sistema electoral.