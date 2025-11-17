COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Deportes
Mundial de Fútbol 2026

Mundial 2026: África pierde a dos potencias y Europa mira con preocupación a Italia

La eliminación de Camerún y Nigeria en África, sumada al incierto futuro de Italia en Europa, marca un proceso clasificatorio lleno de giros inesperados rumbo al Mundial 2026.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Mundial 2026, África pierde a dos potencias y Europa mira con preocupación a Italia
Nigeria selló su eliminación tras caer 3-4 en penales ante República del Congo. Foto: X selección de Nigeria.
Mundial 2026, África pierde a dos potencias y Europa mira con preocupación a Italia
Nigeria selló su eliminación tras caer 3-4 en penales ante República del Congo. Foto: X selección de Nigeria.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El camino hacia el Mundial 2026 dejó varias sorpresas de alto impacto. Aunque el torneo ampliará el número de selecciones, la lucha por los cupos continúa siendo feroz y no perdona errores. África vivió eliminaciones inesperadas, mientras Europa observa con tensión el destino de Italia.

En África, la clasificación entregó nueve cupos directos a potencias consolidadas. Egipto, Senegal, Sudáfrica, Cabo Verde, Marruecos, Costa de Marfil, Argelia, Túnez y Ghana firmaron campañas estables. Cada equipo mostró regularidad en un proceso largo y exigente.

El drama surgió en los playoffs del continente, disputados en Marruecos. Allí se enfrentaron Gabón, la República Democrática del Congo, Camerún y Nigeria. Todos buscaban el boleto al repechaje intercontinental, el último camino disponible.

Camerún, una selección con historia mundialista, se quedó sin opciones. El equipo cayó 0-1 ante la RDC con un gol en el minuto 91. Ese tanto desató el desconcierto en un grupo que nunca logró estabilidad. La defensa, antes un sello, no ofreció garantías en momentos clave.

Nigeria sin Mundial 2026

Nigeria vivió un desenlace igual de doloroso. Los ‘Súper Águilas’ vencieron 4-1 a Gabón en semifinales, pero no lograron sostener su impulso en la final. El empate sin goles ante la RDC los llevó a una tanda de penales que selló su eliminación tras caer 3-4. Las lesiones, los empates iniciales y la irregularidad ofensiva influyeron.

Otras selecciones también quedaron fuera del Mundial 2026.BurkinaFaso no alcanzó la fase decisiva pese a una campaña de 21 puntos. Mali y Uganda tampoco lograron clasificar. En Sudamérica, Chile, Perú y Venezuela quedaron eliminadas en un torneo que no dio tregua.

Bolivia, por su parte, espera pescar el cupo disponible que deberá pelear en el repechaje intercontinental. Este se jugará en la sede del Mundial 2026 y tiene una mecánica distinta a las anteriores. Tendrá a seis selecciones. Las dos mejores de las seis en el ranking FIFA deberán esperar dos semifinales a partido único de las cuatro restantes. Esas se medirán luego y de ahí resultarán los dos cupos pendientes.

Italia preocupa en Europa

Europa vive su propia tensión. Italia, tetracampeona mundial, terminó en segundo lugar de su grupo. El equipo sumó 18 puntos en ocho fechas y mostró una propuesta ofensiva intermitente. Ahora debe superar los playoffs de marzo para evitar su tercera ausencia consecutiva en una Copa del Mundo.

El equipo de Luciano Spalletti trabaja bajo presión. Italia busca equilibrio entre renovación y resultados. Las lesiones de figuras clave han afectado el rendimiento, y la falta de contundencia preocupa. El margen de error se reduce.

Suecia también enfrenta un panorama complicado para ir al Mundial 2026. El bajo rendimiento en su grupo la obliga a depender de combinaciones y resultados externos. En CONCACAF, Costa Rica lidera su zona, pero rivales como Panamá y Guatemala presionan. Arabia Saudita, en Asia, disputa una clasificación muy ajustada.

El Mundial promete diversidad competitiva. Sin embargo, las eliminatorias revelan que la historia no garantiza cupos pues el rendimiento sostenido decide todo. Camerún y Nigeria representan el golpe más fuerte en África. Italia, mientras tanto, juega contra el tiempo y sus dudas.

La carrera hacia la Copa expone tendencias globales. El torneo en Canadá, Estados Unidos y México recibirá a nuevas potencias y dejará fuera a nombres tradicionales a nivel de selecciones. En el fútbol actual, la consistencia pesa más que la memoria, dicen analistas y esto es una prueba irrefutable de aquello.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Mundial 2026: África pierde a dos potencias y Europa mira con preocupación a Italia

Un tribunal condena a muerte a la ex primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, por crímenes contra la humanidad

Enner Valencia queda fuera ante Nueva Zelanda y Beccacece debe mover el ataque de Ecuador

El expresidente Rafael Correa insiste en la apertura de las urnas del 13 de abril tras el triunfo del NO en el Referéndum y Consulta Popular 2025

Más del 60% de manabitas votó por el NO en las cuatro preguntas de Referéndum y Consulta Popular

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Mundial 2026: África pierde a dos potencias y Europa mira con preocupación a Italia

Un tribunal condena a muerte a la ex primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, por crímenes contra la humanidad

Enner Valencia queda fuera ante Nueva Zelanda y Beccacece debe mover el ataque de Ecuador

El expresidente Rafael Correa insiste en la apertura de las urnas del 13 de abril tras el triunfo del NO en el Referéndum y Consulta Popular 2025

Más del 60% de manabitas votó por el NO en las cuatro preguntas de Referéndum y Consulta Popular

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Un tribunal condena a muerte a la ex primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, por crímenes contra la humanidad

Enner Valencia queda fuera ante Nueva Zelanda y Beccacece debe mover el ataque de Ecuador

El expresidente Rafael Correa insiste en la apertura de las urnas del 13 de abril tras el triunfo del NO en el Referéndum y Consulta Popular 2025

Más del 60% de manabitas votó por el NO en las cuatro preguntas de Referéndum y Consulta Popular

Consulta popular y referéndum 2025: Más de 60% de los votantes le dijo NO a una nueva Constitución

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO