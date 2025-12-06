COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Ecuador
Sociedad

Municipio de Cuenca enfrenta indicios penales por contrataciones, incluyendo blindado de USD 176.800

El organismo sugirió sanciones administrativas por USD 63.550 y remitió indicios de responsabilidad penal a la Fiscalía General del Estado.
El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora durante un evento en la ciudad. FOTO: @czamoramatute.
El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora durante un evento en la ciudad. FOTO: @czamoramatute.
El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora durante un evento en la ciudad. FOTO: @czamoramatute.
El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora durante un evento en la ciudad. FOTO: @czamoramatute.

La Contraloría General del Estado aprobó este viernes 5 de diciembre un examen especial que detectó irregularidades en procesos de contratación pública del Municipio de Cuenca entre 2020 y 2024, entre ellos la compra de un vehículo blindado para el alcalde Cristian Zamora por USD 176.800 más IVA.

El organismo sugirió sanciones administrativas por USD 63.550 y remitió indicios de responsabilidad penal a la Fiscalía General del Estado.

Falta de estudios técnicos limitó participación de oferentes

El informe señala que el Informe de Necesidad y Especificaciones Técnicas del vehículo blindado careció de sustento técnico y estudios previos, lo que restringió la participación de otros proveedores y vulneró los principios de igualdad y transparencia de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

El contrato incluyó además los primeros 10 mantenimientos por USD 4.699, generando gastos repetitivos y prematuros, según la Contraloría.

Vehículo circuló 3.581 km sin título habilitante y sin conductor autorizado

El automotor fue utilizado durante 3.581 kilómetros sin título habilitante, fue manejado por un servidor sin licencia vigente y no se aplicó correctamente la depreciación al excluir el valor del blindaje. Tampoco se verificó la composición societaria de la empresa adjudicataria, lo que constituía causal de descalificación automática.

En cinco procesos adicionales, los certificados de nivel educativo del personal mínimo no fueron reconocidos por las entidades emisoras. En dos procedimientos por régimen especial se incluyeron servicios que no correspondían al tipo de contratación utilizado, configurando nuevas irregularidades.

Alcalde Zamora justificó compra por recomendaciones de seguridad

Cristian Zamora había explicado que el vehículo blindado se adquirió en 2024 tras recomendaciones policiales por hechos de inseguridad que afectaron su integridad. Según el burgomaestre, el proceso se realizó mediante subasta inversa con participación de varios proveedores y puja a la baja.

Como resultado del examen, la Contraloría sugirió sanciones administrativas por USD 63.550 e identificó indicios de responsabilidad penal que ya fueron enviados a la Fiscalía para el trámite correspondiente. El Municipio de Cuenca deberá presentar los descargos y aplicar las medidas correctivas que correspondan en el plazo establecido por la entidad de control.

Finalmente, la auditoría identificó que los procesos de contratación REOACL-GADC-17868-22 y RE-GADC-17823-2022, por Régimen Especial, incluyeron servicios que no correspondían al tipo de procedimiento utilizado. Se solicitó el inicio de los mismos como “Obra artística literaria o científica” y el servicio incluyó presentaciones artísticas, escénicas, desfiles, provisión de escenarios, amplificación, luces; así como, organización, coordinación, producción, promoción, comunicación y logística, constituyéndose en una producción de evento.

