Municipio de Quito intensifica operativos y prevención contra el trabajo infantil en La Mariscal

Durante diciembre, Quito refuerza acciones territoriales para prevenir y erradicar el trabajo infantil en La Mariscal, con operativos, sensibilización y protección especializada.

Operativos y presencia territorial reforzada

Durante diciembre, el Municipio de Quito fortalece la Estrategia de Erradicación del Trabajo Infantil, ejecutada por la Secretaría de Inclusión Social (SIS) y el Patronato San José. En La Mariscal, la Administración Zonal La Mariscal (AZLM) intensificó su presencia operativa permanente.

Las acciones incluyen recorridos y jornadas de sensibilización en puntos estratégicos del sector. El objetivo prioriza la detección temprana y la corresponsabilidad comunitaria, con énfasis en la protección integral de niñas, niños y adolescentes.

Los equipos dialogaron con comerciantes, administradores y ciudadanía. Además, reforzaron mensajes preventivos y protocolos de actuación ante posibles casos identificados en espacios de alta afluencia.

Puntos estratégicos y articulación local

Los operativos se realizaron en el Mercado de Santa Clara, Centro Comercial Espiral, Centro Comercial Quitus y el Mercado Artesanal. Estos lugares concentran flujo peatonal y actividad comercial constante.

La intervención priorizó la sensibilización sobre riesgos del trabajo infantil y la ruta institucional para activar apoyos. Asimismo, se promovió la denuncia responsable y el acceso a servicios sociales.

La AZLM mantuvo coordinación permanente con administradores de espacios y líderes barriales. Así, se optimizó la respuesta inmediata y la derivación a programas especializados cuando correspondió.

Trabajo interinstitucional y líneas de acción

La estrategia se articula con entidades públicas y privadas. Participan la Secretaría de Inclusión Social, el Patronato San José, el Ministerio de Desarrollo Humano y organizaciones no gubernamentales.

El plan se desarrolla en dos líneas principales. Primero, sensibilización y prevención en territorio, dirigida a población y actores clave en espacios específicos.

Segundo, acogimiento y protección especializada para niñas, niños y adolescentes identificados en situación de trabajo infantil. Este componente opera mediante CETI, PETI, centros temporales y entidades cooperantes.

Centros CETI y cobertura en La Mariscal

Dato clave: La Administración Zonal La Mariscal cuenta con dos Centros de Erradicación del Trabajo Infantil (CETI), regentados por el Patronato San José.

El CETI diurno funciona en Casa de Las Velas, ubicada en calle Tarqui y av. 12 de Octubre. El CETI nocturno opera en Juan León Mera y Carrión.

Ambos centros brindan atención especializada y acompañamiento social. Además, facilitan la restitución de derechos y el seguimiento de cada caso, según protocolos vigentes.

Enfoque preventivo y protección integral

Con estas acciones coordinadas, el Municipio de Quito fortalece la protección de la niñez y la articulación interinstitucional en La Mariscal.

El enfoque prioriza la prevención, la detección temprana y la derivación oportuna a servicios especializados.

Las autoridades reiteraron que las acciones continúan durante diciembre. Además, se mantendrá la vigilancia territorial para sostener resultados y garantizar atención adecuada.