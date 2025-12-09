COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Mundo
Estados Unidos

Murió después de beber 33 tragos en un crucero: su esposa denunció a la compañía por presunto homicidio

Un pasajero murió durante un crucero tras consumir 33 bebidas alcohólicas y ser reducido por la tripulación, hecho que derivó en una demanda presentada por su familia.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Un hombre de 35 años, identificado como Michael Virgil, murió durante un viaje en crucero entre Los Ángeles y México, después de consumir gran cantidad de alcohol y ser inmovilizado por personal del barco, lo que motivó que su familia presentara una demanda por presunto homicidio contra la empresa Royal Caribbean.

Un viaje familiar que terminó en tragedia

Según documentos judiciales citados por medios estadounidenses, Virgil inició el viaje junto con su esposa, Connie Aguilar, y su hijo de 7 años. La travesía comenzó con un altercado cuando el pasajero fue informado de que su habitación no estaba lista al momento del embarque.

Tras este incidente, Virgil acudió a uno de los bares del crucero, donde solicitó 33 bebidas alcohólicas, de acuerdo con el testimonio presentado en la demanda. Testigos mencionaron que el pasajero se encontraba visiblemente alterado después de consumir el alcohol y protagonizó desordenes en áreas comunes.

En videos citados por TMZ y Fox 11, se observa al hombre intentando derribar una puerta, lo que llevó a la intervención del personal de seguridad del barco.

Intervención del personal del crucero y colapso del pasajero

Según la información incluida en la denuncia, miembros de la tripulación utilizaron gas pimienta para intentar controlar al pasajero y posteriormente lo inmovilizaron en el suelo. La familia sostiene que el equipo de seguridad “se colocó sobre él con su peso corporal”, lo que habría provocado dificultades respiratorias.

En el reporte también se menciona que el capitán del barco autorizó la aplicación del sedante Haloperidol debido al estado de agitación del pasajero. Minutos más tarde, Virgil sufrió un colapso que derivó en su muerte.

La familia indicó que la combinación de alcohol, gas pimienta, inmovilización y sedación habría generado complicaciones físicas graves. La demanda señala que la muerte se catalogó como homicidio, según documentos a los que tuvo acceso el medio The Sun.

Demanda contra Royal Caribbean

Connie Aguilar presentó una denuncia formal contra Royal Caribbean, argumentando que la empresa no cumplió con protocolos de seguridad para evitar incidentes con pasajeros visiblemente intoxicados.

La querellante alega que no se implementaron medidas adecuadas para proteger la salud del pasajero, ni para evitar el consumo excesivo de alcohol. También sostiene que la fuerza empleada por el personal del barco fue excesiva, lo que habría contribuido a su muerte.

El abogado de la familia, Kevin Haynes, declaró que buscan una revisión de las prácticas de seguridad en cruceros debido al aumento de incidentes graves en los últimos años.

Investigación y contexto del caso

Hasta el momento, Royal Caribbean no ha emitido una declaración pública detallada sobre los hechos. El caso continúa bajo investigación judicial. En esta instancia se deberán determinar responsabilidades tanto en el manejo del incidente como en el protocolo aplicado para controlar al pasajero.

El suceso ha reavivado el debate sobre las políticas de servicio de alcohol en cruceros y los procedimientos de seguridad utilizados para controlar situaciones de riesgo.

Expertos citados por medios estadounidenses señalan que incidentes de este tipo requieren análisis de múltiples factores, incluidas prácticas de atención médica a bordo y mecanismos de intervención.

La demanda busca, además de una compensación, impulsar cambios estructurales en la industria de cruceros para evitar situaciones similares.

El caso permanece en desarrollo a la espera de nuevas resoluciones judiciales.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Barcelona regresa al Camp Nou con triunfo ante Eintracht Frankfurt en la Champions League

El PSG de Willian Pacho visita por Champions League a un Athletic Club que va en alza de nivel

Enner Valencia recibe la Condecoración Vicente Rocafuerte por su trayectoria en la Selección Ecuatoriana

Incautan 31 paquetes de droga al interior de un taxi en Rumichaca

Real Madrid vs Manchester City: examen de urgencia para Xabi Alonso en la Champions League y su futuro merengue

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Barcelona regresa al Camp Nou con triunfo ante Eintracht Frankfurt en la Champions League

El PSG de Willian Pacho visita por Champions League a un Athletic Club que va en alza de nivel

Enner Valencia recibe la Condecoración Vicente Rocafuerte por su trayectoria en la Selección Ecuatoriana

Incautan 31 paquetes de droga al interior de un taxi en Rumichaca

Real Madrid vs Manchester City: examen de urgencia para Xabi Alonso en la Champions League y su futuro merengue

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Barcelona regresa al Camp Nou con triunfo ante Eintracht Frankfurt en la Champions League

El PSG de Willian Pacho visita por Champions League a un Athletic Club que va en alza de nivel

Enner Valencia recibe la Condecoración Vicente Rocafuerte por su trayectoria en la Selección Ecuatoriana

Incautan 31 paquetes de droga al interior de un taxi en Rumichaca

Real Madrid vs Manchester City: examen de urgencia para Xabi Alonso en la Champions League y su futuro merengue

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO