Museo del Carmen Alto ofrece recorridos nocturnos teatralizados por la Navidad en Quito

El Museo del Carmen Alto, junto a la Fundación Quito Eterno, realizará los días 19 y 20 de diciembre, en Quito, recorridos nocturnos teatralizados para rescatar tradiciones navideñas, fortalecer la memoria colectiva y activar el patrimonio cultural.

La propuesta cultural se titula “Un niñito se ha perdido: juegos y tradiciones navideñas” y se desarrollará entre las 19h00 y 21h00 dentro del espacio patrimonial del Museo del Carmen Alto.

La iniciativa plantea una forma distinta de acercarse a la Navidad quiteña, mediante el uso del teatro, la narración y la interacción directa con el público asistente.

Durante el recorrido, los visitantes serán guiados por personajes escénicos que recrean escenas cotidianas relacionadas con la celebración navideña tradicional de la ciudad.

Teatro y memoria colectiva

Los personajes conducen al público a través de relatos, juegos y prácticas que forman parte de la memoria colectiva de Quito, integrados al entorno histórico del museo.

La puesta en escena genera un diálogo entre el espacio patrimonial y el arte teatral, lo que permite una experiencia cercana e inmersiva, sin alterar el valor histórico del lugar.

El recorrido busca rescatar expresiones culturales que han perdurado en el tiempo y que se transmiten de generación en generación durante la época navideña.

Navidad en el claustro carmelita

Uno de los ejes de la experiencia es mostrar cómo se vive la Navidad dentro del claustro carmelita, un aspecto poco conocido para el público general.

A través del relato escénico, los asistentes comprenden el valor simbólico de las tradiciones. Además de su relación con la espiritualidad, la comunidad y el entorno histórico.

El museo se convierte así en un espacio activo de aprendizaje, donde el patrimonio se presenta como una vivencia y no solo como exhibición.

Objetivo cultural y educativo

La propuesta tiene como finalidad generar experiencias significativas que fortalezcan el vínculo entre la ciudadanía y el patrimonio cultural de Quito.

Además, promueve el acceso a contenidos culturales desde un enfoque educativo y participativo, alineado con la difusión de la historia local.

El proyecto se enmarca en las acciones de activación cultural impulsadas por instituciones vinculadas a la preservación del patrimonio.

Tarifas y acceso

El valor de la entrada es de USD 15,00 para el público general y USD 12,00 con tarifa diferenciada.

La tarifa reducida aplica para personas con discapacidad, adultos mayores, niñas y niños de 7 a 12 años.

Los boletos están disponibles en la tienda virtual de la Fundación Museos de la Ciudad, a través de su plataforma digital.

Compromiso institucional

Con esta actividad, el Museo del Carmen Alto y la Fundación Quito Eterno reafirman su compromiso con la innovación teatral.

Ambas instituciones impulsan propuestas que integran historia, arte y comunidad, especialmente durante fechas significativas como la Navidad.

La experiencia se suma a la agenda cultural de diciembre en Quito, que incluye conciertos, recorridos y actividades en espacios patrimoniales.