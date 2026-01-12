Mushuc Runa se potencia para la LigaPro 2026 con tres refuerzos; uno jugaba en Liga de Portoviejo

Mushuc Runa activó su planificación para la temporada 2026 de la LigaPro con movimientos tempranos en el mercado de pases. El club ambateño decidió fortalecer su estructura deportiva antes del inicio de la competencia.

El equipo presidido por Luis Alfonso Chango confirmó tres incorporaciones nacionales que apuntan a consolidar un plantel competitivo. La dirigencia priorizó experiencia en el torneo local y versatilidad en zonas clave.

Uno de los nombres anunciados por Mushuc Runa fue el del jugador José Hernández. El lateral izquierdo, de 29 años, llega procedente de Liga de Portoviejo y cuenta con un amplio recorrido en el fútbol ecuatoriano.

Hernández registra pasos por Técnico Universitario, Libertad, Macará, Gualaceo, Delfín y Universidad Católica. Además, tuvo una experiencia internacional en el FK Oleksandriya de Ucrania, que fortaleció su perfil competitivo.

Los refuerzo de Mushuc Runa

La segunda incorporación para LigaPro 2026 corresponde al mediocampista Adrián Cela. Con 28 años, el volante quiteño arribó tras cumplir una temporada regular con El Nacional, donde mostró orden táctico y despliegue constante. Cela buscará continuidad en el mediocampo del Ponchito. Su llegada responde a la necesidad de equilibrio y dinámica en la zona central, uno de los aspectos que el cuerpo técnico pretende optimizar.

El tercer refuerzo anunciado fue Kevin Velasco. Delantero de 26 años, destaca por su potencia y movilidad en el frente de ataque, cualidades que mostró en Leones FC y Chacaritas. Velasco mide 1,66 metros, pero compensa su estatura con intensidad y capacidad de ruptura. Mushuc Runa apuesta por su crecimiento dentro de un contexto competitivo más exigente.

En paralelo, el club anticipó que trabaja en la incorporación de futbolistas extranjeros. La directiva confirmó que analiza varias opciones para completar el cupo permitido en la LigaPro.

Fortaleza para el 2026

El objetivo es volver a escenarios internacionales. Mushuc Runa busca repetir o superar el rendimiento que lo llevó a destacarse en la Copa Sudamericana. En redes sociales, el club interactuó con su hinchada para generar expectativa sobre las posibles nacionalidades de los refuerzos foráneos. La estrategia apuntó a fortalecer el vínculo con los aficionados.

El proceso de renovación también incluyó salidas. Bryan Bentaberry, Jonathan Dos Santos, Dennys Quintero, Robert Burbano, Glendys Mina y Stiven Tapiero no continuarán en el proyecto. Con este panorama, Mushuc Runa avanza en la construcción de su plantel 2026. El ‘Ponchito’ apuesta por planificación, equilibrio y ambición deportiva.