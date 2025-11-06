Nacieron quintillizos: Equipo de 25 especialistas asistieron el parto, un hito en la obstetricia

Una mujer dio a luz a quintillizos –dos niñas y tres niños– a finales de septiembre en el hospital Charité de Berlín. Dicho evento ha sido calificado como rareza médica que ocurre solo una vez por cada 50 millones de embarazos. El parto, asistido por un equipo interdisciplinario de 25 profesionales, transcurrió sin complicaciones mayores. Tanto la madre como los bebés se encuentran en buen estado de salud.

A los recién nacidos, que ya han duplicado su peso al nacer al momento del anuncio, los recibieron en la unidad de neonatología del Charité. Se trata de uno de los centros obstétricos más avanzados de Europa. La madre, de nacionalidad alemana y con 32 años de edad expresó su alegría en un comunicado del hospital: “Estamos felices de poder sostener a nuestros cinco hijos sanos y salvos en nuestros brazos”. El nacimiento se produjo mediante cesárea programada.

Quintillizos nacieron en la semana 28

Wolfgang Henrich, director del departamento de obstetricia en Charité, destacó la preparación: “Un parto como este exige un equipo perfectamente coordinado de obstetricia. Deben participar anestesiólogos, neonatólogos, parteras y enfermeras de quirófano. Nos alegra que todo haya salido sin problemas y que la madre y los niños estén bien”. Los bebés nacieron en la semana 28, es decir tres meses antes de lo habitual en un embarazo.

El grupo de 25 especialistas incluyó expertos en monitoreo fetal continuo y soporte ventilatorio neonatal, adaptando protocolos estándar para embarazos gemelares a esta escala excepcional. En Alemania, los nacimientos múltiples han aumentado un 20% desde 2010. Aquello se debe a posposiciones de la maternidad y accesos a fertilidad, reporta el Instituto Robert Koch.

Los cinco niños recibieron nutrición parenteral

Casos previos, como los sextillizos de Berlín en 2008, generaron atención internacional por desafíos logísticos similares. Los quintillizos actuales pesaron entre 800 y 1.200 gramos al nacer, cifras típicas para prematuros de esta multiplicidad. Los cinco recibieron nutrición parenteral mientras se estabilizan en incubadoras. El anuncio, emitido este jueves por Charité, ha impulsado discusiones en foros médicos sobre ética en embarazos múltiples inducidos.

Publicaciones en redes de la DGGG acumulan interacciones, enfatizando la necesidad de regulaciones en tratamientos de fertilidad. Expertos de la OMS recomiendan ecografías quincenales y reposo absoluto post-semana 20 en tales casos. Este nacimiento no solo marca un hito en la obstetricia berlinesa, sino que resalta el rol de centros como Charité en la atención a rarezas médicas, contribuyendo a datos globales sobre supervivencia infantil en embarazos de quintillizos.