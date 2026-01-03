Narcoterrorismo y armas: Los cargos judiciales que Nicolás Maduro enfrentará en Estados Unidos

Nicolás Maduro enfrentará un proceso judicial en el Distrito Sur de Nueva York bajo acusaciones de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas de guerra, según confirmaron fuentes del Departamento de Justicia este 3 de enero de 2026.

Tras su captura en Venezuela, el mandatario fue trasladado a territorio estadounidense para responder por delitos que, según la fiscalía, buscaban “inundar” a Estados Unidos con estupefacientes mediante una alianza estratégica con grupos irregulares.

La estructura del narcoterrorismo y Nicolás Maduro

El eje de la acusación contra Maduro se remonta a una imputación de 2020, donde se le señala como líder del Cartel de los Soles. Según el pliego de cargos, Maduro habría participado en una conspiración con las FARC para facilitar el tránsito de toneladas de cocaína a través de Venezuela hacia Centroamérica y Estados Unidos.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, ratificó que el proceso judicial incluirá pruebas sobre el uso de la estructura estatal venezolana para la protección de cargamentos de droga.

Además del narcotráfico, se le imputan cargos por uso y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

La justicia estadounidense sostiene que Maduro y su entorno habrían suministrado armamento de alto calibre a organizaciones terroristas. Esto, para garantizar la operatividad de las rutas de narcotráfico, representando una amenaza directa a la seguridad de Estados Unidos.

Corrupción y lavado de activos en el expediente

El desarrollo del juicio también abordará delitos relacionados con la corrupción pública y el lavado de activos. Las investigaciones señalan que Maduro, junto a su esposa Cilia Flores, también bajo custodia, habrían desviado fondos estatales para beneficio personal, utilizando el sistema financiero internacional para ocultar ganancias provenientes de actividades ilícitas.

“Ambos enfrentarán la ira de la justicia estadounidense por ser presuntos narcotraficantes internacionales”, declaró la fiscal Bondi en sus redes oficiales. Además, subrayó que las penas por estos delitos podrían alcanzar la cadena perpetua.

“Nicolás Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos”, resumió.

Contexto de la orden de captura contra Nicolás Maduro

La captura de Maduro se ejecutó tras años en los que el Departamento de Estado ofreció una recompensa que ascendió hasta los $50 millones. El caso legal se apoya en testimonios de excolaboradores y evidencia física recolectada durante más de una década.

Este juicio se perfila como uno de los eventos judiciales más significativos del siglo XXI. Esto, dada la naturaleza de los cargos y la jerarquía del acusado.