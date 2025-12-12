COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Mundo
Asia

Narges Mohammadi, premio Nobel de la Paz 2023, fue detenida en Irán

Las fuerzas de seguridad iraníes detuvieron a la Nobel de la Paz Narges Mohammadi en Mashhad, durante un homenaje a un disidente.
La activista iraní Narges Mohammadi, premio Nobel de la Paz 2023.
La activista iraní Narges Mohammadi, premio Nobel de la Paz 2023.
La activista iraní Narges Mohammadi, premio Nobel de la Paz 2023.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

Las fuerzas de seguridad iraníes detuvieron este viernes a la activista Narges Mohammadi, galardonada en 2023 con el Premio Nobel de la Paz. El hecho se dio durante un evento en memoria de un destacado abogado y disidente que fue encontrado muerto.

Esto se sabe sobre la detención de la Nobel de la Paz

La Fundación Narges informó en un comunicado publicado en redes sociales que la activista iraní fue arrestada durante una ceremonia para honrar la memoria del abogado Josrou Alikordi, que falleció hace una semana en “extrañas circunstancias”.

Su hermano, Mehdi Mohammadi, quien estaba presente en el evento, confirmó su arresto. Según múltiples fuentes, otros reconocidos activistas de Derechos Humanos, como Sepidé Qolian, Hasti Amiri, Puran Nazemi y Alieh Motalebzadé, también fueron detenidos durante el mismo incidente”, se detalló.

La Fundación indicó que, por el momento, no hay información detallada sobre los motivos del arresto ni las circunstancias alrededor del mismo. Sin embargo, “sigue de cerca” la situación y “proporcionará información actualizada” al respecto.

“La Fundación Narges hace un llamamiento a la liberación inmediata e incondicional de todos las personas detenidas durante su asistencia a la ceremonia de conmemoración para mostrar su respeto y demostrar solidaridad. Su detención constituye una grave violación de sus derechos fundamentales”, sentenció.

Ya ha estado detenida por su activismo

Mohammadi salió en libertad provisional en diciembre de 2024 a raíz de una solicitud por motivos médicos aprobada por la Fiscalía de Teherán. Meses antes, en octubre, la hospitalizaron después de que su familia denunció que las autoridades llevaban más de dos meses impidiendo que recibiera tratamiento pese al deterioro de su estado de salud.

Tras ser liberada, su círculo cercano advirtió que corría el riesgo de ser apresada nuevamente. La activista ha sufrido múltiples infartos y tuvo una cirugía de emergencia en 2022.

La justicia ha condenado a Mohammadi hasta en cinco ocasiones, acumulando 31 años de cárcel, fundamentalmente por su papel en las protestas contra el estricto código de vestimenta en Irán. De hecho, ha pasado la mayor parte de los últimos 20 años de su vida entre rejas.

La activista ha mostrado su apoyo en reiteradas ocasiones a las manifestaciones antigubernamentales por la muerte de Mahsa Amini.

A lo largo de toda su vida, Mohammadi ha fundado asociaciones en defensa de los derechos de las mujeres. También ha escrito libros y artículos que denuncian los abusos a los que las fuerzas de seguridad las someten.

