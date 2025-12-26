Nataly Morillo, Ministra de Gobierno, no prevé diálogo con alcaldes de Guayaquil, Quito y Cuenca

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, anunció que implementará un nuevo modelo de gestión territorial a partir del 1 de enero de 2026, enfocado en el seguimiento en tiempo real de las actividades de los gobernadores y en la atención directa a las necesidades de los ciudadanos en cada provincia. Durante una rueda de prensa, la funcionaria enfatizó que el Gobierno del presidente Daniel Noboa mantiene una mayoría de 77 votos en la Asamblea Nacional, lo que respalda su proyecto político.

Nataly Morillo descartó cualquier diálogo con figuras involucradas en presuntos delitos o procesos penales, aludiendo específicamente a los alcaldes de Guayaquil, Cuenca y Quito, y aseguró que 2026 será un año de mejoras visibles para el país. Estas declaraciones surgen en un contexto de tensiones políticas y denuncias contra funcionarios públicos, con el objetivo de fomentar la transparencia y la construcción colectiva en Ecuador.

Diálogo constructivo y mayoría legislativa

En su intervención, Nataly Morillo explicó que desde su llegada al cargo ha priorizado el diálogo con diversos sectores para tender puentes y avanzar en la agenda gubernamental. Sin embargo, aclaró que esta apertura no se extenderá a quienes busquen generar chantajes, presiones o acciones destructivas en lugar de constructivas. “El Gobierno aún tiene mayoría en la Asamblea Nacional y continúa con 77 votos a su favor, porque quienes se unieron estarían convencidos de la gestión, del proyecto político y el objetivo de país que tiene el presidente Daniel Noboa”, afirmó la ministra.

En entrevista para @EcuadorTV, la ministra @natalymorillos precisó que: “Hemos sido claros desde el momento uno, en la independencia de funciones y devolver la credibilidad y confianza a todas las instituciones con transparencia”. pic.twitter.com/h56d8AynZn — Ministerio de Gobierno Ecuador (@MinGobiernoEc) December 26, 2025

Respecto a las limitaciones en el diálogo, Morillo fue enfática al descartar interacciones con presuntos delincuentes o individuos con procesos penales abiertos. En este sentido, hizo referencia explícita a los alcaldes de las principales ciudades del país. Sobre Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, mencionó “artimañas” y pruebas relacionadas con tráfico de combustible. En el caso de Cristian Zamora, alcalde de Cuenca, aludió a temas identificados por la Contraloría General del Estado. Finalmente, respecto a Pabel Muñoz, alcalde de Quito, recordó intentos de generar contratos dudosos por USD 15 para hornados. Los cuales fueron suspendidos por el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) por falta de transparencia el 6 de diciembre pasado.

Contactos directos con organizaciones locales

Para superar estas barreras, la ministra ha establecido contactos directos con organizaciones representativas de los gobiernos locales. Ha conversado con Yuri Colorado, presidenta de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), para obtener una visión general de la situación en cada cantón. De igual manera, ha dialogado con el presidente del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (Congope) y el Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos (Comaga).

“No necesitamos pasar por el alcalde de Guayaquil para llegar a los ciudadanos y hacer obras para ellos”, ejemplificó Morillo, subrayando la capacidad del Gobierno central para intervenir directamente en beneficio de la población. En cuanto a su enfoque de gestión, la funcionaria detalló que no se limitará a un despacho en Quito. También visitará personalmente cada territorio para identificar necesidades y definir acciones según las competencias de cada ministerio.

El nuevo modelo de gestión, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, implicará que los gobernadores realicen un seguimiento exhaustivo. Esto, para asegurar que las secretarías desconcentradas de los ministerios cumplan con los servicios de manera oportuna y ágil. “Tendremos un modelo de gestión que se implementará desde el 1 de enero. Los gobernadores deberán realizar su trabajo, seguimiento, revisar que los ministerios, a través de las secretarías desconcentradas, les cumplan a los ciudadanos”, aseveró.

Monitoreo en tiempo real y optimismo para 2026

Este sistema permitirá monitorear en tiempo real las actividades de los gobernadores en cada provincia. Lo que busca optimizar la respuesta gubernamental y mejorar la eficiencia administrativa. En un mensaje de optimismo, Morillo aseguró que 2026 será un año de avances significativos para Ecuador. “Desde enero empezaremos a ver resultados, tengan la seguridad, somos un gobierno que busca la verdad”, dijo.

Por otro lado, la ministra se refirió a las denuncias contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, destacando el respeto del Gobierno a la independencia de funciones. “Esperaremos que pasen los ocho días término para la comparecencia y escuchar su defensa”, remarcó. Nataly Morillo sostuvo que el Legislativo ha convocado al funcionario para esclarecer y transparentar su administración, y que si existen casos no claros, se solicitará la información respectiva. Además, Godoy será llamado a la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional para continuar con el debido proceso.