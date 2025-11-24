La nueva ministra de Gobierno, Nataly Morillo, confirmó que su gestión se enfocará en abrir diálogo con quienes buscan el progreso del Ecuador.

Morillo aclaró que no se reunirá con personas procesadas por la justicia ni con quienes promuevan la impunidad, marcando un límite claro desde el inicio de su gestión.

Diálogo abierto con sectores productivos

Antes de su designación como ministra de Gobierno, Morillo ejercía como asambleísta de Acción Democrática Nacional (ADN), tras la fallida postulación de Álvaro Rosero.

“Vengo a tender puentes para un país de progreso por eso he asumido este desafío”, declaró Morillo en entrevista con Teleamazonas.

La ministra enfatizó que su objetivo es dialogar con todos los sectores, incluyendo Gobiernos Autónomos Descentralizados y la academia.

“Con quienes quieran construir, no con personas procesadas por la justicia. Con todos aquellos que quieren el mismo norte, el mismo objetivo para el Ecuador son bienvenidos”, subrayó Morillo.

El Nuevo Ecuador apuesta por el diálogo con quienes quieren construir, no con quienes buscan volver a la impunidad. Actuamos con democracia y hechos, respondiendo a la gente que confió en nosotros. pic.twitter.com/FbHugYKpAY — Ministerio de Gobierno Ecuador (@MinGobiernoEc) November 24, 2025

Nataly Morillo, ministra de Gobierno: diálogo sin chantajes

Nataly Morillo aseguró que no sostendrá reuniones con quienes buscan impunidad o son delincuentes. “Diálogos sí, chantajes no”, enfatizó en sus declaraciones.

Consultada sobre un acercamiento con la Revolución Ciudadana (RC), principal fuerza opositora en la Asamblea, aclaró que el diálogo es posible, pero sin condiciones.

“Por qué no, si tienen el objetivo de poder ayudar y cooperar de manera real sin chantajes para sacar adelante al Ecuador, nosotros nos vamos a sentar a dialogar”, indicó la ministra.

Además, anunció reuniones con alcaldes y prefectos, con el fin de llevar el Gobierno al territorio y fortalecer la coordinación local.

Estrategia territorial y primeros pasos

Morillo mantuvo la semana pasada una reunión con el gobernador del Guayas, para trazar hojas de ruta y establecer mesas de diálogo con todos los actores locales.

“Vamos a arrancar por Guayas, inclusive el viernes tuve una primera reunión con el gobernador del Guayas y revisamos cómo hacer estas hojas de ruta, estas mesas de diálogo con todos estos actores”, concluyó.