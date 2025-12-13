COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Vida
Familia

Navidad y niños: especialistas advierten sobre los riesgos de excederse en regalos

Especialistas en infancia alertan que excederse en regalos caros o numerosos durante Navidad puede afectar expectativas, valores y bienestar emocional de los niños.
Escuchar noticia

•‎

4'

•‎

Escuchar noticia
4 minutos de lectura

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Durante la Navidad, expertos en psicología infantil y educación recomiendan moderar la cantidad y el valor de los regalos para niños, a fin de evitar efectos negativos en su desarrollo emocional y social.

La Navidad es una de las épocas más esperadas por los niños, asociada a ilusión, celebraciones familiares y regalos. Sin embargo, especialistas en desarrollo infantil coinciden en que excederse en la cantidad o el costo de los obsequios puede generar efectos no deseados en la conducta y las expectativas de los menores.

Psicólogos infantiles y pedagogos señalan que el problema no es el regalo en sí, sino el exceso. Cuando un niño recibe demasiados juguetes o artículos de alto valor en un corto periodo, puede perder la capacidad de valorar cada objeto, disminuir su tolerancia a la frustración y asociar las celebraciones únicamente con el consumo.

Diversos estudios en educación emocional indican que los niños pequeños tienden a sobrestimularse ante una gran cantidad de regalos. Esto se traduce en dificultad para concentrarse, menor disfrute prolongado de los juguetes y una rápida sensación de aburrimiento. En lugar de jugar con lo recibido, pasan de un objeto a otro sin profundizar en la experiencia.

El valor simbólico de los regalos

Los especialistas destacan que, en la infancia, el regalo cumple una función simbólica más que material. Representa afecto, reconocimiento y vínculo familiar. Cuando el énfasis se pone únicamente en el precio o en la cantidad, ese valor simbólico se diluye.

Según expertos en crianza, recibir pocos regalos bien elegidos permite que el niño desarrolle mayor apego y cuidado hacia sus pertenencias. También favorece la creatividad, ya que el menor explora con más profundidad las posibilidades de cada objeto, en lugar de abandonarlo rápidamente por otro nuevo.

Además, el exceso de regalos puede generar expectativas irreales. Si cada Navidad implica obsequios costosos, el niño puede asumir ese nivel de consumo como normal, lo que dificulta la comprensión de límites económicos y del esfuerzo que implica adquirir bienes materiales.

Presión social y consumo en Navidad

Uno de los factores que influye en el exceso de regalos es la presión social y comercial propia de las fiestas. Publicidad, redes sociales y comparaciones entre familias pueden llevar a los adultos a sentir que “no es suficiente” regalar poco.

Sin embargo, educadores recuerdan que los niños no necesitan grandes gastos para disfrutar de la Navidad. Actividades compartidas, tiempo en familia y tradiciones tienen un impacto emocional más duradero que los objetos materiales. La sobrecarga de regalos, en cambio, puede generar ansiedad o conductas de demanda constante.

En contextos donde hay varios adultos regalando —padres, abuelos, tíos— el número de obsequios puede multiplicarse sin coordinación. Por ello, se recomienda acordar previamente una cantidad razonable para evitar excesos involuntarios.

Recomendaciones de especialistas

Entre las pautas más citadas por expertos se encuentra la regla de priorizar calidad sobre cantidad. Un regalo acorde a la edad, intereses y etapa de desarrollo del niño suele ser más beneficioso que varios objetos sin un propósito claro.

También se sugiere incluir regalos no materiales, como libros, juegos de mesa, experiencias culturales o deportivas. Estas opciones fomentan habilidades cognitivas y sociales, y suelen tener un impacto más duradero que los juguetes de uso inmediato.

Otra recomendación es espaciar el uso de los regalos. No es necesario que el niño tenga acceso a todos al mismo tiempo. Guardar algunos para días posteriores ayuda a prolongar la ilusión y reduce la sobreestimulación.

Enseñar límites y valores

La Navidad también es una oportunidad para enseñar valores como la gratitud, la empatía y la solidaridad. Involucrar a los niños en actividades solidarias, donaciones o acciones comunitarias contribuye a equilibrar el enfoque material de las fiestas.

Especialistas subrayan que poner límites claros no significa quitar ilusión, sino ordenar expectativas. Explicar de forma sencilla por qué no habrá muchos regalos o por qué se eligen opciones más sencillas ayuda al niño a comprender la realidad familiar y económica.

Finalmente, los expertos coinciden en que el recuerdo más valioso para los niños no suele ser el regalo más caro, sino las experiencias compartidas: una comida en familia, un juego juntos o una tradición que se repite cada año. Moderar los regalos permite que esos momentos ocupen el lugar central de la celebración.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Calor extremo o lluvias sorpresa?: Así será el clima en Ecuador este domingo 14 de diciembre

Dormir con alguien que ronca: por qué afecta más de lo que imaginas

Navidad y niños: especialistas advierten sobre los riesgos de excederse en regalos

El expresidente boliviano Luis Arce pasa su primera noche en prisión en condiciones de aislamiento

¿Cristiano Ronaldo en ‘Rápidos y Furiosos’?: La foto de Vin Diesel que emociona a los fans

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Calor extremo o lluvias sorpresa?: Así será el clima en Ecuador este domingo 14 de diciembre

Dormir con alguien que ronca: por qué afecta más de lo que imaginas

Navidad y niños: especialistas advierten sobre los riesgos de excederse en regalos

El expresidente boliviano Luis Arce pasa su primera noche en prisión en condiciones de aislamiento

¿Cristiano Ronaldo en ‘Rápidos y Furiosos’?: La foto de Vin Diesel que emociona a los fans

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Calor extremo o lluvias sorpresa?: Así será el clima en Ecuador este domingo 14 de diciembre

Dormir con alguien que ronca: por qué afecta más de lo que imaginas

El expresidente boliviano Luis Arce pasa su primera noche en prisión en condiciones de aislamiento

¿Cristiano Ronaldo en ‘Rápidos y Furiosos’?: La foto de Vin Diesel que emociona a los fans

El ingrediente casero que puede aliviar la tos nocturna mejor de lo que imaginas

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO