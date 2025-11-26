Neymar sufre lesión meniscal en la rodilla y se pierde el resto del Brasileirão 2025 con Santos.

Neymar da Silva Santos Júnior, el delantero de 33 años del Santos, sufrió una lesión en el menisco de la rodilla izquierda durante el empate 1-1 ante Mirassol el 19 de noviembre de 2025, en Vila Belmiro, Santos, Brasil.

Esta dolencia, confirmada el martes 25 de noviembre tras exámenes en São Paulo, lo descarta para los tres partidos restantes del Brasileirão Serie A, en un momento clave donde el club pelea por evitar el descenso, según reportes de Globo Esporte.

El origen de la lesión y su impacto inmediato

La lesión surgió en la primera mitad del encuentro contra Mirassol, donde Neymar anotó el primer gol del Santos al minuto 4, pero continuó jugando pese a las molestias. El equipo empató 1-1 y, aunque se esperaba su regreso para el partido del lunes 24 de noviembre ante Internacional en Porto Alegre —que terminó 1-1 sin él—, las pruebas médicas revelaron la gravedad del problema. Esta es una recurrencia en la misma rodilla operada por ligamento cruzado anterior en octubre de 2023, durante un partido con la selección brasileña.

El Santos, dirigido por el técnico Juan Pablo Vojvoda, se encuentra en una situación precaria. Tras el empate ante Internacional, el equipo regresó a la zona de descenso, ocupando el puesto 17 con 37 puntos, a solo un punto de la salvación que detenta el Vitória con 39. La ausencia de su principal figura ofensiva representa una pérdida de liderazgo y desequilibrio en el ataque, especialmente en duelos decisivos.

El calendario crítico del Santos sin Neymar

Los próximos compromisos del Santos son vitales para su permanencia en la Serie A brasileña. El sábado 28 de noviembre recibirán al Sport Recife, ya descendido, en Vila Belmiro, un partido que se considera accesible para sumar tres puntos. Posteriormente, visitarán al Juventude el 3 de diciembre y cerrarán la temporada ante Cruzeiro el 7 de diciembre, también en casa. Sin Neymar, quien ha contribuido con siete goles y tres asistencias en 27 apariciones en todas las competiciones de 2025, el equipo deberá recomponerse rápidamente bajo presión.

Vojvoda había expresado optimismo inicial tras el duelo ante Internacional: “Hay un plan para que esté en el partido contra el Sport. Es un jugador que necesitamos para las tres rondas”. Sin embargo, los exámenes médicos alteraron esa perspectiva, dejando al Santos con un margen mínimo en la tabla. El club, que ascendió a la Serie A en 2024 tras descender en 2023, enfrenta el riesgo de un nuevo retroceso histórico.

El historial de lesiones de Neymar en 2025

Este contratiempo marca la cuarta lesión de Neymar en lo que va de 2025 con el Santos. En marzo, sufrió un problema en el tendón de la corva izquierdo; en abril, una lesión en el músculo semimembranoso del muslo izquierdo; y en septiembre, un desgarro de grado 2 en el músculo recto femoral del muslo derecho. Estas interrupciones han limitado su continuidad desde su regreso al club en enero de 2025, con un contrato inicial de seis meses extendido hasta diciembre, tras su paso por Al-Hilal en Arabia Saudita.

El impacto trasciende lo local. La nueva baja interrumpe su preparación física de cara a la temporada 2026, que inicia a finales de marzo. El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, comentó a inicios de noviembre sobre las opciones de Neymar para el Mundial 2026: “Está en la lista de jugadores que podrían ir. Necesita jugar más central, no como extremo, y demostrar condición física e intensidad”. Sin minutos en lo que resta del año, su disponibilidad para la Canarinha queda en duda.

Regreso de Neymar al Santos

Neymar volvió al Santos, club de su infancia donde debutó en 2009, con expectativas de revitalizar su carrera tras lesiones previas. Sin embargo, su paso ha sido irregular, con solo 15 presencias en la Serie A y cuatro goles, por debajo de lo anticipado. El equipo, pese a su talento, no ha escapado de la zona baja del Brasileirão, donde la presión por la permanencia domina el tramo final. Esta lesión agrava un año marcado por inestabilidad, tanto para el jugador como para el Peixe.

En resumen, la ausencia de Neymar obliga al Santos a una recomposición urgente en ataque y mentalidad, mientras el jugador inicia un tratamiento conservador para el menisco que apunta a una recuperación prolongada. El Brasileirão 2025 cierra con tres jornadas que definirán no solo el destino del club, sino el futuro inmediato de una estrella global en recuperación.