COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Mundo
Centroamérica

Nicaragua exige a EEUU la liberación de Nicolás Maduro

El Gobierno de Nicaragua expresó su respaldo a Venezuela y exigió la liberación inmediata de Nicolás Maduro tras su captura durante una intervención militar estadounidense en Caracas.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El Gobierno de Nicaragua manifestó este sábado su apoyo al Gobierno de Venezuela y exigió la liberación inmediata del presidente Nicolás Maduro, capturado en Caracas durante una intervención militar de Estados Unidos, según un comunicado oficial difundido desde Managua.

Comunicado oficial del Gobierno nicaragüense

En su pronunciamiento, el Ejecutivo de Managua señaló que acompaña el llamado realizado por la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez. “Acompañamos de corazón el llamado de la vicepresidenta de Venezuela, compañera Delcy Rodríguez, a defender la verdad, la justicia y la vida, y a exigir la liberación inmediata del presidente, compañero Nicolás Maduro, y de la compañera Cilia Flores”, indica el texto oficial.

El comunicado hace referencia también a Cilia Flores, quien fue capturada junto a Maduro durante la operación estadounidense. Nicaragua calificó el hecho como una agresión que afecta no solo a Venezuela, sino al equilibrio regional.

El mensaje se difundió en los canales oficiales del Gobierno nicaragüense y replicado por medios estatales, en el marco de una jornada de reacciones internacionales tras la captura del mandatario venezolano.

Llamado al respeto de la soberanía

El Gobierno de Nicaragua subrayó que la situación generada por la intervención militar representa una afectación directa a la soberanía del pueblo venezolano. En el comunicado, Managua afirmó que “la paz ha sido profundamente herida” y exhortó a la comunidad internacional a actuar en defensa de los principios fundamentales del derecho internacional.

Asimismo, el texto señala que “la familia humana, la comunidad de naciones y los pueblos del mundo urgimos que se reinstale [la paz] como absoluto reflejo de la dignidad de los pueblos”, en referencia a la necesidad de preservar la autodeterminación de los Estados.

El pronunciamiento insiste en la exigencia de respeto a la soberanía de Venezuela, sin hacer referencia a eventuales acciones diplomáticas concretas más allá del respaldo político expresado.

Contexto regional

La postura del Gobierno nicaragüense se suma a otras manifestaciones de apoyo regional al Ejecutivo venezolano tras la captura de Maduro, en un contexto de tensión diplomática derivada de la intervención militar de Estados Unidos.

Diversos gobiernos y actores políticos han reaccionado con posiciones encontradas: mientras algunos respaldan la acción estadounidense, otros, como Nicaragua, denuncian una vulneración del principio de no intervención y llaman a la liberación del mandatario venezolano.

Hasta el cierre de esta nota, el Gobierno de Estados Unidos no ha respondido a la declaración de Managua, ni se han anunciado gestiones multilaterales inmediatas en foros internacionales.

Cierre del comunicado

El mensaje del Ejecutivo nicaragüense concluye con un llamado a la unidad regional y a la defensa de la soberanía nacional. “¡Unidos venceremos! ¡Siempre más allá!”, finaliza el texto oficial, reafirmando el respaldo político de Nicaragua al Gobierno de Venezuela en este escenario.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Nicaragua exige a EEUU la liberación de Nicolás Maduro

Estados Unidos avisa a los gobernantes de Cuba de que deberían estar “precupados” tras la captura de Nicolás Maduro

Alcalde de Nueva York expresa a Trump su rechazo al ataque estadounidense en Venezuela

Macron celebra la “liberación” de Venezuela de la “dictadura” de Maduro tras el ataque de EEUU

Delcy Rodríguez exige a Estados Unidos la liberación inmediata de Maduro y Flores

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Nicaragua exige a EEUU la liberación de Nicolás Maduro

Estados Unidos avisa a los gobernantes de Cuba de que deberían estar “precupados” tras la captura de Nicolás Maduro

Alcalde de Nueva York expresa a Trump su rechazo al ataque estadounidense en Venezuela

Macron celebra la “liberación” de Venezuela de la “dictadura” de Maduro tras el ataque de EEUU

Delcy Rodríguez exige a Estados Unidos la liberación inmediata de Maduro y Flores

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Estados Unidos avisa a los gobernantes de Cuba de que deberían estar “precupados” tras la captura de Nicolás Maduro

Alcalde de Nueva York expresa a Trump su rechazo al ataque estadounidense en Venezuela

Macron celebra la “liberación” de Venezuela de la “dictadura” de Maduro tras el ataque de EEUU

Delcy Rodríguez exige a Estados Unidos la liberación inmediata de Maduro y Flores

Trump advierte a Petro de que debe “cuidarse la espalda” tras la captura de Maduro

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO