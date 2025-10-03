COMUNIDAD POR USD 1
Espectáculos
Farándula

Nicky Jam sorprende a sus fans con un título ¿Se graduó de la universidad?

El cantante Nicky Jam recibió un Doctorado Honoris Causa en Industrias Creativas y Emprendimiento Cultural, destacando su trayectoria artística y compromiso con la educación.
Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Nick Rivera Caminero, conocido mundialmente como Nicky Jam, fue reconocido por la Universidad de la Costa en Colombia con un Doctorado Honoris Causa en Industrias Creativas y Emprendimiento Cultural. Este honor fue otorgado gracias a su trayectoria musical, influencia en el género urbano y aportes al emprendimiento cultural. La ceremonia se realizó recientemente. El cantante compartió el momento en sus redes sociales, generando miles de felicitaciones de seguidores y colegas.

Trayectoria y logros

Nicky Jam es considerado uno de los pioneros del género urbano. También se destaca en otros estilos musicales gracias a su creatividad y estilo único. Ha sido galardonado con Grammy Latinos, incluyendo Mejor Interpretación Urbana, y ha recibido múltiples premios de los Latin American Music Awards. Se ha consolidado como una figura de talla internacional con más de mil millones de reproducciones musicales y reconocimiento por Billboard.

En Instagram, cuenta con más de 43 millones de seguidores. Allí comparte su vida profesional y personal, incluyendo este reciente logro académico que ha generado gran repercusión.

Ceremonia y palabras de Nicky Jam

Durante la ceremonia, Nicky Jam recibió la banda académica, el birrete y el diploma, y expresó su gratitud:

“Primero que nada saludos a todos. Yo vengo de un barrio donde muchos no terminan la escuela, donde muchos no están conmigo hoy en día, muchos no están vivos. Estar aquí es un honor”, comentó, recordando su infancia difícil y los obstáculos que superó.

Agregó que siempre ha valorado la educación y que este reconocimiento era uno de los premios más significativos que deseaba que su padre viera: “Así que, muchísimas gracias”, concluyó.

Reacciones y repercusión

La publicación en redes sociales superó rápidamente los 600 mil ‘me gusta’. También recibió más de cuatro mil comentarios, incluyendo mensajes de colegas, amigos y fans:

“Orgulloso de mi hermano”; “Felicitaciones, eres inspiración”; “Siempre nuestro orgullo Nicky, nos das tanto para aprender y seguir”; “¡Qué orgullo! Felicitaciones campeón”.

El reconocimiento refuerza la influencia de Nicky Jam como artista y referente cultural. Además, destaca su compromiso con el emprendimiento y la educación en las industrias creativas.

