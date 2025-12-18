COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Mundo
Latinoamérica

Nicolás Maduro denuncia “escalada de amenazas” tras bloqueo de buques petroleros por Estados Unidos

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, alertó a la ONU sobre un bloqueo total de buques petroleros sancionados por Washington y advirtió sobre graves implicaciones para la paz regional.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Nicolás Maduro denuncia bloqueo de buques petroleros y alerta sobre amenazas a la paz regional.
Nicolás Maduro pide rechazo internacional a amenazas estadounidenses que afectan la soberanía venezolana. Foto: Embajada de Venezuela.
Nicolás Maduro denuncia bloqueo de buques petroleros y alerta sobre amenazas a la paz regional.
Nicolás Maduro pide rechazo internacional a amenazas estadounidenses que afectan la soberanía venezolana. Foto: Embajada de Venezuela.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habló este miércoles con el secretario general de la ONU, António Guterres, para denunciar una “escalada de amenazas” tras el anuncio de Estados Unidos sobre un “bloqueo total” a buques sancionados que transporten petróleo venezolano. Maduro subrayó que estas medidas tienen graves implicaciones para la paz regional y la estabilidad de América Latina.

Durante la conversación, Maduro “denunció” que su homólogo estadounidense “afirmó de manera inaceptable que el petróleo, las riquezas naturales y el territorio venezolano le pertenecían”. El mandatario insistió en que estas declaraciones de Donald Trump son una amenaza directa a la soberanía y al derecho internacional.

Nicolás Maduro: amenaza directa a la soberanía de Venezuela

Nicolás Maduro insistió en que tales comentarios deben ser “rechazados categóricamente por el sistema de Naciones Unidas” por constituir un riesgo para la paz y la seguridad regional. Además, alertó sobre “la escalada de amenazas contra Venezuela y sus graves implicaciones para la paz regional” y mencionó hechos de piratería moderna.

El mandatario también destacó el asedio político, diplomático y económico que enfrenta Venezuela, así como la intensificación de “una campaña de falsedades y amenazas militares”. Estas tensiones se producen en un contexto de creciente despliegue aeronaval estadounidense en el mar Caribe, lo que aumenta la preocupación regional.

Guterres pide evitar confrontaciones

Por su parte, António Guterres señaló la necesidad de “evitar cualquier escalada o confrontación” y advirtió que un conflicto armado “carece de justificación y sería estéril, con consecuencias graves para la estabilidad regional y la zona de paz de América Latina y el Caribe”. Guterres prometió dar seguimiento a la situación y promover la desescalada.

El 10 de diciembre, militares estadounidenses incautaron un buque cisterna sancionado por el Departamento del Tesoro, que acababa de zarpar de Venezuela cargado de petróleo. Caracas calificó la acción como un “robo descarado”, ya que la carga, estimada entre 1 y 2 millones de barriles de crudo, quedó en manos de Estados Unidos.

Bloqueo total y acusaciones de Donald Trump

El martes, el expresidente estadounidense Donald Trump anunció el “bloqueo total” contra petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela. Trump aseguró que “el régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse a sí mismo, al narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro”.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Nicolás Maduro denuncia “escalada de amenazas” tras bloqueo de buques petroleros por Estados Unidos

Google lanza Gemini 3 Flash: más rápido, barato y potente en IA generativa

Periodista deportiva Christina Chambers y su esposo, hallados muertos en su casa en Alabama

Comisión aprueba informe para primer debate de la Ley de Desarrollo Agropecuario

Mario Pineida: El club brasileño Fluminense FC envía emotivo mensaje tras la muerte de su exjugador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Nicolás Maduro denuncia “escalada de amenazas” tras bloqueo de buques petroleros por Estados Unidos

Google lanza Gemini 3 Flash: más rápido, barato y potente en IA generativa

Periodista deportiva Christina Chambers y su esposo, hallados muertos en su casa en Alabama

Comisión aprueba informe para primer debate de la Ley de Desarrollo Agropecuario

Mario Pineida: El club brasileño Fluminense FC envía emotivo mensaje tras la muerte de su exjugador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Google lanza Gemini 3 Flash: más rápido, barato y potente en IA generativa

Periodista deportiva Christina Chambers y su esposo, hallados muertos en su casa en Alabama

Comisión aprueba informe para primer debate de la Ley de Desarrollo Agropecuario

Mario Pineida: El club brasileño Fluminense FC envía emotivo mensaje tras la muerte de su exjugador

Mario Pineida, jugador de Barcelona SC, fue asesinado a tiros en Guayaquil

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO