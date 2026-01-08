COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Mundo
Norteamérica

Nicolás Maduro: Este artista latino está feliz porque compartirá cárcel con el expresidente de Venezuela arrestado por Donald Trump

Daniel Hernández se entregó para cumplir una sentencia de tres meses. En un video viral, el artista expresó su entusiasmo por coincidir con Nicolás Maduro en la cárcel federal y jugar ajedrez con otros internos.
Escuchar noticia

•‎

5'

•‎

Escuchar noticia
5 minutos de lectura
Este artista latino está feliz porque compartirá cárcel con Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela arrestado por Donald Trump.
Este artista latino está feliz porque compartirá cárcel con Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela arrestado por Donald Trump.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El rapero de ascendencia mexicana Daniel Hernández, conocido en la industria musical como Tekashi 6ix9ine, ha protagonizado un nuevo episodio mediático al presentarse este martes 6 de enero en el Metropolitan Detention Center (MDC. Él dice que está emocionado por compartir prisión con Nicolás Maduro. El artista acudió a la instalación federal ubicada en Brooklyn el pasado martes. Él debe cumplir una sentencia de tres meses, derivada de una violación a las condiciones de su libertad condicional. Lejos de mantener un perfil bajo ante su inminente encierro, el intérprete decidió convertir su ingreso en un espectáculo público. El artista presumió los personajes con los que compartirá su tiempo tras las rejas.

La atención de la prensa y de las redes sociales se centró en las declaraciones del cantante, quien aseguró que en el centro penitenciario se encuentra Nicolás Maduro. Según la información que maneja el artista y que difundió en sus plataformas, el expresidente de Venezuela sería uno de sus compañeros de encierro en el complejo neoyorquino. Esta situación fue tomada por Hernández con una actitud de celebración, manifestando abiertamente su deseo de interactuar con el político, lo que ha generado una ola de comentarios sobre la veracidad y la naturaleza de sus afirmaciones.

Expectativa por el encuentro con Nicolás Maduro

En un video publicado en su cuenta de Instagram, el cual se viralizó rápidamente, Tekashi 6ix9ine expresó su emoción por la posibilidad de conocer a Nicolás Maduro. El artista fue explícito al declarar: “¡Quiero bailar con él!”, dejando ver que percibe su estancia en prisión no como un castigo, sino como una oportunidad social única. En la grabación, el rapero reflexiona sobre lo que él considera una buena suerte inusual: la de estar encerrado exclusivamente con figuras que han ostentado el cargo de presidentes, elevando su propio estatus dentro de la narrativa carcelaria.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida de @6ix9ine

El material audiovisual muestra a un Hernández confiado, quien recordó a sus seguidores que sus anécdotas previas no eran mentiras. Hizo alusión a cuando estuvo detenido con el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, señalando que incluso se llegó a confirmar que este político era un “sujeto genial”. Ahora, con la mira puesta en Nicolás Maduro, el cantante urbano anticipa un nuevo capítulo en su historial de relaciones interpersonales de alto perfil. Su discurso sugiere una trivialización de la condena, enfocándose más en la fama de sus supuestos compañeros de celda que en el proceso legal.

Lista de internos mediáticos y actividades

Además de mencionar al exmandatario venezolano, 6ix9ine enumeró a otros personajes controversiales que formarían parte de su entorno inmediato en el MDC. El artista citó a Luigi Mangione, vinculado mediáticamente al caso del asesinato del ejecutivo de UnitedHealthcare, y también recordó su coincidencia con Sean “Diddy” Combs. Según las palabras del propio Tekashi, su intención es realizar actividades cotidianas como jugar ajedrez y comer fideos ramen con estos internos, a quienes se refirió coloquialmente como “negros” en su video, proyectando una imagen de camaradería y ociosidad dentro del penal.

El rapero incluso bromeó con la idea de formar un equipo deportivo de élite dentro de la prisión, afirmando: “Estoy a punto de tener el mejor equipo de baloncesto que hayan visto jamás en la cárcel”. Esta declaración refuerza la idea de que, para Hernández, la presencia de Nicolás Maduro y otras figuras públicas transforma el centro de detención en un escenario VIP. La mención de actividades como hacer “chi-chis y shabangs” denota una adaptación total a la cultura carcelaria, pero vivida desde la perspectiva de una celebridad que busca mantenerse relevante a través de la polémica.

El artista obtuvo opiniones divididas sobre su emoción de conocer a Nicolás Maduro

El proceso de entrega de Tekashi no estuvo exento de teatralidad digital. El streamer Adin Ross fue el encargado de transmitir en directo los momentos previos al ingreso, captando cómo el rapero se quitaba la tobillera electrónica. Este acto simbolizó el fin de su libertad supervisada y el comienzo de su nueva realidad junto a Nicolás Maduro y los otros detenidos mencionados. La transmisión sirvió para amplificar el mensaje desafiante del artista, quien utiliza cada interacción con el sistema judicial para generar contenido y mantener la atención de sus millones de seguidores.

El historial de Daniel Hernández incluye múltiples conflictos legales, desde posesión de drogas hasta agresiones, pero esta vez el foco se ha desplazado hacia sus compañeros de reclusión. La insistencia en mencionar a Nicolás Maduro ha logrado que la discusión pública gire en torno a la curiosa mezcla de personajes en el MDC de Brooklyn. Al final, la estrategia del rapero parece consistir en transformar una sentencia correctiva en un reality show, donde la política internacional y el mundo del espectáculo urbano convergen de manera inesperada.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Candidatas al Reinado Internacional del Café 2026 reciben las llaves de la ciudad de Manizales

Simon Yates anuncia su retiro del ciclismo profesional tras ganar el Giro de Italia 2025

Asesinan a guardia de seguridad durante intento de asalto a un local en el centro norte de Quito

Nicolás Maduro: Este artista latino está feliz porque compartirá cárcel con el expresidente de Venezuela arrestado por Donald Trump

Asesinan a guardia de seguridad durante intento de asalto a un local en el centro norte de Quito

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Candidatas al Reinado Internacional del Café 2026 reciben las llaves de la ciudad de Manizales

Simon Yates anuncia su retiro del ciclismo profesional tras ganar el Giro de Italia 2025

Asesinan a guardia de seguridad durante intento de asalto a un local en el centro norte de Quito

Nicolás Maduro: Este artista latino está feliz porque compartirá cárcel con el expresidente de Venezuela arrestado por Donald Trump

Asesinan a guardia de seguridad durante intento de asalto a un local en el centro norte de Quito

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Candidatas al Reinado Internacional del Café 2026 reciben las llaves de la ciudad de Manizales

Simon Yates anuncia su retiro del ciclismo profesional tras ganar el Giro de Italia 2025

Asesinan a guardia de seguridad durante intento de asalto a un local en el centro norte de Quito

Asesinan a guardia de seguridad durante intento de asalto a un local en el centro norte de Quito

Sebastián Guayasamín termina 29° en la etapa 4 y cae al puesto 18 en SSV del Dakar 2026

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO