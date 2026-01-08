Nicolás Maduro: Este artista latino está feliz porque compartirá cárcel con el expresidente de Venezuela arrestado por Donald Trump

El rapero de ascendencia mexicana Daniel Hernández, conocido en la industria musical como Tekashi 6ix9ine, ha protagonizado un nuevo episodio mediático al presentarse este martes 6 de enero en el Metropolitan Detention Center (MDC. Él dice que está emocionado por compartir prisión con Nicolás Maduro. El artista acudió a la instalación federal ubicada en Brooklyn el pasado martes. Él debe cumplir una sentencia de tres meses, derivada de una violación a las condiciones de su libertad condicional. Lejos de mantener un perfil bajo ante su inminente encierro, el intérprete decidió convertir su ingreso en un espectáculo público. El artista presumió los personajes con los que compartirá su tiempo tras las rejas.

La atención de la prensa y de las redes sociales se centró en las declaraciones del cantante, quien aseguró que en el centro penitenciario se encuentra Nicolás Maduro. Según la información que maneja el artista y que difundió en sus plataformas, el expresidente de Venezuela sería uno de sus compañeros de encierro en el complejo neoyorquino. Esta situación fue tomada por Hernández con una actitud de celebración, manifestando abiertamente su deseo de interactuar con el político, lo que ha generado una ola de comentarios sobre la veracidad y la naturaleza de sus afirmaciones.

Expectativa por el encuentro con Nicolás Maduro

En un video publicado en su cuenta de Instagram, el cual se viralizó rápidamente, Tekashi 6ix9ine expresó su emoción por la posibilidad de conocer a Nicolás Maduro. El artista fue explícito al declarar: “¡Quiero bailar con él!”, dejando ver que percibe su estancia en prisión no como un castigo, sino como una oportunidad social única. En la grabación, el rapero reflexiona sobre lo que él considera una buena suerte inusual: la de estar encerrado exclusivamente con figuras que han ostentado el cargo de presidentes, elevando su propio estatus dentro de la narrativa carcelaria.

El material audiovisual muestra a un Hernández confiado, quien recordó a sus seguidores que sus anécdotas previas no eran mentiras. Hizo alusión a cuando estuvo detenido con el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, señalando que incluso se llegó a confirmar que este político era un “sujeto genial”. Ahora, con la mira puesta en Nicolás Maduro, el cantante urbano anticipa un nuevo capítulo en su historial de relaciones interpersonales de alto perfil. Su discurso sugiere una trivialización de la condena, enfocándose más en la fama de sus supuestos compañeros de celda que en el proceso legal.

Lista de internos mediáticos y actividades

Además de mencionar al exmandatario venezolano, 6ix9ine enumeró a otros personajes controversiales que formarían parte de su entorno inmediato en el MDC. El artista citó a Luigi Mangione, vinculado mediáticamente al caso del asesinato del ejecutivo de UnitedHealthcare, y también recordó su coincidencia con Sean “Diddy” Combs. Según las palabras del propio Tekashi, su intención es realizar actividades cotidianas como jugar ajedrez y comer fideos ramen con estos internos, a quienes se refirió coloquialmente como “negros” en su video, proyectando una imagen de camaradería y ociosidad dentro del penal.

El rapero incluso bromeó con la idea de formar un equipo deportivo de élite dentro de la prisión, afirmando: “Estoy a punto de tener el mejor equipo de baloncesto que hayan visto jamás en la cárcel”. Esta declaración refuerza la idea de que, para Hernández, la presencia de Nicolás Maduro y otras figuras públicas transforma el centro de detención en un escenario VIP. La mención de actividades como hacer “chi-chis y shabangs” denota una adaptación total a la cultura carcelaria, pero vivida desde la perspectiva de una celebridad que busca mantenerse relevante a través de la polémica.

El artista obtuvo opiniones divididas sobre su emoción de conocer a Nicolás Maduro

El proceso de entrega de Tekashi no estuvo exento de teatralidad digital. El streamer Adin Ross fue el encargado de transmitir en directo los momentos previos al ingreso, captando cómo el rapero se quitaba la tobillera electrónica. Este acto simbolizó el fin de su libertad supervisada y el comienzo de su nueva realidad junto a Nicolás Maduro y los otros detenidos mencionados. La transmisión sirvió para amplificar el mensaje desafiante del artista, quien utiliza cada interacción con el sistema judicial para generar contenido y mantener la atención de sus millones de seguidores.

El historial de Daniel Hernández incluye múltiples conflictos legales, desde posesión de drogas hasta agresiones, pero esta vez el foco se ha desplazado hacia sus compañeros de reclusión. La insistencia en mencionar a Nicolás Maduro ha logrado que la discusión pública gire en torno a la curiosa mezcla de personajes en el MDC de Brooklyn. Al final, la estrategia del rapero parece consistir en transformar una sentencia correctiva en un reality show, donde la política internacional y el mundo del espectáculo urbano convergen de manera inesperada.